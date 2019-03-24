Настраивает против России? Личный адвокат Трампа приедет в Киев «завоевать» Зеленского

Внезапный визит американского юриста непроизвольно указывает на то, что американцы задумали что-то неладное и хотят делать это с помощью Украины.

На Украине был выбран новый президент, а потому союзники Порошенко уже начинают слетаться в Киев, дабы как можно быстрее переманить новоизбранного лидера на свою сторону. Естественно, Соединенные Штаты Америки находятся в первых рядах, а потому личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани уже запланировал свой визит к Зеленскому.

Согласно имеющимся сведениям, комика хотят убедить продолжить расследования теории, согласно которым чиновники администрации Порошенко помогали собирать компромат на Трампа, дабы помочь Хиллари Клинтон, главной противнице миллиардера на выборах США. Несложно предположить, что речь на встрече пойдет явно не только об этом. Вероятно, тема на переговорах зайдет также и за отношения с Россией. Учитывая крайне «антироссийский» курс, которого придерживаются в администрации Трампа, можно предположить, что в планах Джулиани также настраивать Зеленского против России, ведь, еще перед выборами эксперты предсказывали, что Украина нового образца может пойти с Москвой на сближение.

Учитывая то, что Зеленский ранее говорил, что намерен продолжить курс Порошенко в плане движения страны в сторону НАТО и Евросоюза, сложно предсказать, как закончатся переговоры. Однако, с уверенностью можно говорить о том, что Зеленский – неопытный политик, потому может «пасть» под напором представителя Трампа, потому новоизбранному президенту Украины следует готовиться к грядущим переговорам с двойным усердием, ведь возможность начинать свое президентство с плясок под дудку США – явно не лучший старт.