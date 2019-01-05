Россия свое не отдаст: В Крыму ответили на претензии Киева касательно Керченского пролива

Сегодня, 17:48 \\ Политика

Международный трибунал по делу украинских моряков прошел 10 мая в Гамбурге.

В Крыму ответили на претензии Киева касательно Керченского пролива. Представитель группы по международно-правовым вопросам при президенте Александр Молохов заявил, что любые требования со стороны Украинского правительства, касающиеся исторически российской территории, абсолютно неуместны. Россия своего не отдает, и в этом можно убедиться на примере Курильских островов, о которых грезит Япония. А Украина все пытается доказать неправомерность действий российского правительства, которое признало Крым своим.

«Незалежная обратилась в Международный трибунал по морскому праву, заявив, что Керченский пролив и прилегающее к Крыму море имеет украинский статус. Однако встает вопрос о суверенитете над Крымом как над неотъемлемой частью России», - высказался Молохов.

Не смотря на то, что Кремль не собирается признавать юрисдикцию трибунала по делу о моряках, нарушивших границу в ноябре прошлого года, МИД России предоставит свои собственные замечания на всеобщее рассмотрение. Представители Министерства надеются, что трибунал не предвзято рассмотрит все указанные аргументы.

Напомним, что 16 апреля пока что действующий президент Украины Порошенко поручил Министерству иностранных дел обратиться в Международный трибунал по морскому праву чтобы заставить Москву освободить 3 военных корабля, нарушивших территориальную границу Российской Федерации. Заседание было назначено на 10 мая.

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Автор - Алена Корнеева
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