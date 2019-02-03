Москва и Токио могут договориться об аренде Курил в составе Японии на летнем саммите

Сегодня, 14:51 \\ Политика

Политики намереваются вывести отношения на «новый уровень».

Москва и Токио договорились об очередных переговорах, назначенных на июнь. Саммит пройдёт в Осаке, но, судя по риторике глав МИД обоих государств, особые надежды на ближайшую встречу они не возлагают. Причина остаётся одной уже более полувека – расхождения в условиях заключения мирного договора.

Напомним, что прения касаются судьбы нескольких участков суши в районе Южных Курил. Япония претендует на 4 острова - Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также на архипелаг Хабомаи, который не числится в российских атласах. Претензия основана на том, что эти территории исторически относятся к префектуре Хоккайдо, а причисление их к территории СССР привело к депортации тысяч человек коренного населения в Японию. Сегодня численность этих людей и их наследников составляет 6000 человек.

Россия не признаёт принадлежность островов Японии и призывает партнёров не игнорировать часть заключённых актов (Япония считает не имеющей юридическую силу декларацию, подписанную в Ялте).

Если упустить сухую дипломатию, претензии стран понятны: Курилы – территория особого стратегического значения, отделяющая Охотское море от Тихого океана и являющаяся круглогодичным выходом в него. Кроме того, острова, на которые претендует Япония, существенно больше остальных Курил и представляют собой кладезь полезных ископаемых и утопию для рыбного промысла.

Вероятно, находить компромисс именно в этой сфере страны пытаются уже десятки лет. В частности, ближайший саммит, где отношения планируют выводить на «новый уровень», будут касаться возможности частично передать в состав Японии спорную территорию с последующей возможностью России единолично арендовать и использовать её в промышленных целях.

В случае достижения этих договорённостей Россия обязана будет платить Японии налоги и получать одобрение на любые действия в Южных Курилах. Тем не менее, устранение всех расхождений в точках зрения потребует не один год переговоров. В июне обсуждать вопрос будут только представители МИД, без первых лиц государств.

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Автор - Олеся Куприна
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