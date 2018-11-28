Дембельский аккорд: Порошенко пожаловался Меркель на Путина из-за паспортов РФ

Проигравший выборы украинский президент, решил напоследок ещё раз попробовать «насолить» России санкциями.

В ходе телефонной беседы, Порошенко пожаловался канцлеру Германии на действия президента РФ, утвердившего упрощённое получение паспортов РФ гражданами ЛДНР. Президент Украины призвал Ангелу Меркель ужесточить санкции против России и, тем самым, повлиять на Путина. Похоже, российская тема была основной в ходе разговора лидеров двух стран, во время которой обсуждались ситуация на Донбассе и судьба украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

Вполне вероятно, очередная жалоба Порошенко станет его «дембельским аккордом», после чего он сдаст полномочия вновь избранному президенту. Возможно, где-то в глубине души Меркель завидует Петру Алексеевичу, который после ухода сбросит с себя груз проблем, созданных неуступчивой Россией. При этом, канцлеру ФРГ предстоит занимать свой пост ещё в течении 2 лет, которые обещают быть не менее беспокойными.

Зеленский, приняв эстафету от Порошенко, возможно, продолжит прежнюю украинскую тактику давления на Москву, посредством западных партнёров, в частности, Германии. В такой ситуации, Меркель, кроме словесной поддержки, ничего не сможет предоставить Украине. Большое желание поскорее заполучить в распоряжение «Северный поток-2» заставит её быть осторожной в высказываниях и тщательно взвешивать каждый шаг.