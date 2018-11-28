Дембельский аккорд: Порошенко пожаловался Меркель на Путина из-за паспортов РФ

Сегодня, 14:40 \\ Политика

Проигравший выборы украинский президент, решил напоследок ещё раз попробовать «насолить» России санкциями.

В ходе телефонной беседы, Порошенко пожаловался канцлеру Германии на действия президента РФ, утвердившего упрощённое получение паспортов РФ гражданами ЛДНР. Президент Украины призвал Ангелу Меркель ужесточить санкции против России и, тем самым, повлиять на Путина. Похоже, российская тема была основной в ходе разговора лидеров двух стран, во время которой обсуждались ситуация на Донбассе и судьба украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

Вполне вероятно, очередная жалоба Порошенко станет его «дембельским аккордом», после чего он сдаст полномочия вновь избранному президенту. Возможно, где-то в глубине души Меркель завидует Петру Алексеевичу, который после ухода сбросит с себя груз проблем, созданных неуступчивой Россией. При этом, канцлеру ФРГ предстоит занимать свой пост ещё в течении 2 лет, которые обещают быть не менее беспокойными.

Зеленский, приняв эстафету от Порошенко, возможно, продолжит прежнюю украинскую тактику давления на Москву, посредством западных партнёров, в частности, Германии. В такой ситуации, Меркель, кроме словесной поддержки, ничего не сможет предоставить Украине. Большое желание поскорее заполучить в распоряжение «Северный поток-2» заставит её быть осторожной в высказываниях и тщательно взвешивать каждый шаг.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Ремарк
Главное за неделю

Неслучайные случайности: Кому могла быть выгодна гибель Сергея Доренко?

 Этой ночью в автокатастрофе погиб известный российский журналист Сергей Доренко,...

Самая красивая и богатая женщина-сантехник живет в Великобритании

 30-летнюю Карли Гэйл называют самой красивой женщиной-сантехником. Она живет в...

Неслучайные случайности: Кому могла быть выгодна гибель Сергея Доренко?

 Этой ночью в автокатастрофе погиб известный российский журналист Сергей Доренко,...

Яндекс.Еда поздравила с Днем Рождения помятыми бургерами

Осуществив заказ в McDonalds через сервис Яндекс.Еда, молодой человек получил помятую еду...

Трампу по лбу? Россия не намерена поддерживать гонения США на Иран

Кремль не испугала антииранская истерика Вашингтона, и Россия продолжит сотрудничать с...

Бран Старк - главный злодей «Игры престолов»? Поклонники раскрыли личность Короля Ночи

К созданию первого Белого Ходока могли быть причастны Старки.

Очевидцы рассказали о падении Сергея Доренко с мотоцикла и его гибели

 Инцидент произошел в столице 9 мая. Смерть, как сообщается, наступила по естественным...

Рост ВВП зависит от повышения качества жизни россиян — Экспреты

Инвестиции в человека помогут перешагнуть привычные 3% ежегодного подъема экономики.

Россияне обвинили «Аэрофлот» в трагедии SSJ-100 в Шереметьево

Из-за повышения тарифов на провоз багажа, пассажиры были вынуждены взять чемоданы в салон...

«Это оккупация»: Германия намерена оспорить законность военных баз США в Европе

 После майских выборов в Европарламент Германия намерена оспорить законность военных баз...

Россияне: Причина трагедии в Шереметьево - неопытность экипажа «Аэрофлота»

Сырой самолёт, слабая система, халатные сотрудники Шереметьево - роковой путь к смерти...

«В окно посмотри»: Россияне высмеяли Зеленского за слова об ушедшем нацизме

Почти президент игнорирует задержания активистов, провокации праворадикалов и глумление...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ