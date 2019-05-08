Авианосец - не проблема: Россия не даст в обиду союзный Иран со стороны США

Сегодня, 12:37 \\ Политика

Авианосец Абрахам Линкольн в Персидском заливе может ждать неприятный сюрприз в виде российских «Калибров», если США предпримут попытки нападения на Иран.

Пентагон хочет дать понять Ирану, что государство готово ответить на любое «нападение», только не совсем понятно, кто и на кого нападать собирается. По мнению американских властей, Иран готовится к некой спецоперации, которая предполагает нападение на союзников или того более, на самих США. Там, считают, что Иран предпримет какие-то мифические попытки «посягательства» на них или союзников.

Как обычно, для обеспечения «национальной безопасности», в Вашингтоне решили развернуть в Персидском заливе целую авианосную группу во главе с авианосцем Абрахам Линкольн. Дестабилизация в регионе может быть выгодна США тем, что Иран является союзником России, а также потому, что может быть найден повод для размещения сил рядом с Каспийским морем в Азербайджане. Однако Россия не даст в обиду союзный Иран со стороны США. Недавнее заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что Иран неукоснительно выполнял условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого в одностороннем порядке вышли США - говорит, что Россия всячески помогает Ирану вырваться на мировую арену. Однако такой расклад не устраивает «исключительную» нацию, поэтому они отправили свои «сто тысяч тонн международной дипломатии» к берегам исламской республики.

Вероятно, что может произойти сценарий, когда российским кораблям Каспийской флотилии придется снова применить свои «рычаги демократии» к американским партнерам в виде крылатых ракет «Калибр». Если США попробуют напасть без имеющихся на то весомых причин и доказательств, то американский авианосец - не проблема для «Калибров». Такие меры могут предпринять в соответствии с военной доктриной РФ и международными правилами и правом. Ведь посягая на беззащитный Иран - США топят не только того, на кого наложили санкции, а и сами себя.

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Автор - Андрей Вознесенский
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