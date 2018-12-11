Начали с сухогруза, закончат «мокрухой»? Арест судна КНДР может стать прелюдией войны с США

Взвалив на себя функции «мирового жандарма», США намекают, что экономическое давление – далеко не всё, что они могут предложить Северной Корее.

Минюст США заявил, что арест грузового судна из Северной Кореи связан с нарушением санкций против Пхеньяна, принятыми резолюцией ООН. Как уверяют, сухогруз не только занимался поставкой и продажей угля в другие страны, но и вводил их в заблуждение, скрывая свою приписку.

Кроме этого, корабль обратными рейсами перевозил тяжёлую технику для нужд армии КНДР. Но, самое страшное, по мнению министерства юстиции, что расчёт производился в долларах США и через американские банки. Используя эту схему, Пхеньян успешно обходил санкции и импортировал необходимую для себя продукцию.

Арест сухогруза, вероятно, станет первой ласточкой в системе давления Вашингтона на Северную Корею, которая, по убеждению Белого дома, ведёт себя слишком вызывающе для страны, находящейся под экономическими санкциями. К тому же, ситуацию усугубляют регулярные испытания различных видов ракет, вызывающих не только панику Южной Кореи и Японии, но и тревогу США, уверенных, что «маленький ракетчик» обвёл их вокруг пальца.

Действительно, Ким Чен Ын долго водил Трампа за нос посулами начать ядерное разоружение страны, но это ни к чему не привело. Напротив, выиграв время, лидер КНДР провёл встречу с президентом России, после которой последовали несколько ракетных пусков. Такая демонстративная независимость, подкреплённая поддержкой РФ, не могла понравиться Белому дому.

Для репрессий или для откровенной агрессии против строптивых государств, Вашингтон может использовать самые разные поводы. Сейчас хорошо сочетаются нарушение санкций, милитаристская активность и, практически, отказ от обещанной денуклеаризации страны, а арест судна может стать прелюдией для войны против Северной Кореи. Не секрет, что ради достижения своих целей, США порой действуют как разбойники, которые, в данном случае, начали с задержания сухогруза, а закончат «мокрухой», то есть бойней, как было в Ираке или, например, в Ливии.