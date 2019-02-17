«Ниндзя-бомаба». США грозит миру новым оружием?

Сегодня, 06:21 \\ Политика

В операциях, проходящих в Сирии, Ливии, Ираке и других странах с 2017 года, под руководством Пентагона и ЦРУ используют засекреченные ракеты.

По данным The Wall Street Journal Это оружие, которое держится в секрете. Оно выглядит как версия модифицированной ракеты Hellfire, только с достаточно отличительной чертой – ее боеголовки холостые. По предоставленной информации иностранного издательства, ракета не взрывается, а с помощью своего тяжелого веса пробивает укрытия противника. За несколько секунд до столкновения с объектом она выпускает шесть острых лезвий, поражая назначенное место.

Изначально казалось, что США изобрели устрашающее оружие и снова грозит миру нанести удар. Причина использования этого «гуманного» оружия возникла с потребностью уменьшения жертв мирного населения, которое не участвует в боевых действиях. Утверждается, что ракеты использовались уже около шести раз.

Несколько дней назад выяснилось, что военные США использовали прототип лазерной установки для истребления ракет воздушного старта. Есть мнение, что такая система лазеров сможет повысить жизнеспособность самолетов и избавляться от некоторых ракет.

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Автор - Евгений Северный
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