Богаче Путина: губернатор Приморья Олег Кожемяко отчитался о доходах за 2018 год

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отчитался о своих доходах, которые за 2018 год превысили отметку в 22 млн рублей. Этот доход делает приморского губернатора богаче Путина в 2,5 раза. Декларация с информацией о доходах главы региона представлена на официальном сайте, который принадлежит администрации Приморского края.

Олег Кожемяко предоставил информацию, которая касается ежегодных доходов. Данные демонстрируют, что за минувший 2018 год губернатор Приморья заработал более 22,2 млн рублей. Несмотря на то, что это 2,5 раза больше, чем заработал Путин, для самого Кожемяко доход оказался ниже, чем в 2017 году. Тогда согласно декларации его финансовый капитал пополнился на 25,2 млн рублей.

Помимо отчетности, которая демонстрирует доходы за 2018 год, Кожемяко предоставил данные о недвижимости, которой владеет. У губернатора Приморья оказалось в собственности 4 дома (из них минимальна площадь – 30,8 кв. м., максимальная – 158,5 кв. м.), а также две квартиры (114 и 49,7 кв. м.).

Помимо недвижимости на Кожемяко зарегистрирован мотоцикл производителя Harley-Davidson. В 2019 году губернатор уже появился на нем на открытии байкерского сезона.

Это все официальные доходы Олега Кожемяко, который стал богаче Путина в 2,5 раза. Однако в декларации не указаны данные, касающиеся супруги губернатора. Это связано с тем, что пара живет, не узаконив отношения в ЗАГСе. Между тем, Ирина Герасименко, спутница жизни Кожемяко, недавно оказалась на 24 месте в списке самых богатых женщин России.