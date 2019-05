Петицию об импичменте Трампа подписали более 10 млн человек

Два члена палаты представителей США присоединились к собранию правозащитных групп, настроенных либерально, чтобы подать петицию, которую подписали более 10 млн человек. Документ содержит требование - начать процедуру импичмента Трампа. Об этом проинформировало издание The Hill.

Рашида Тлаиб и Ал Грин в качестве официальных лиц от палаты представителей присоединились к общественному движению либеральной коалиции, чтобы поддержать инициативу об импичменте президента Трампа. На данный момент петицию подписали более 10 млн человек. Этот документ госдеятели передадут в конгресс на рассмотрение.

Для реализации плана об импичменте такие общественные группы, как Need to Impeach («Необходим импичмент»), Free Speech For People («Свобода слова для людей»), Democracy for America («Демократия для Америки»), Women's March («Марш женщин»), Courage Campaign («Мужество») и некоторые другие, объединились единым фронтом. В четверг они собрались на митинг, который был проведен у Капитолия.

Грин заявил, что процедура импичмента должна начаться незамедлительно. Слова коллеги поддержала Рашида Тлаиб. Она сказала, что палата представителей служит на благо народа и в его интересах, поэтому сами люди должны диктовать, что ей делать как представителю данной структуры.

Митинг с требованиями об импичменте Трампа состоялся на следующий день после того, как генпрокурора США, Уильяма Барра, обвинили в неуважительном поведении по отношению к конгрессу. Это связано с тем, что Барр упорно продолжает игнорировать вызовы в конгресс, где он должен дать показания относительно доклада Мюллера.

Другой спикер палаты представителей, Нэнси Пелоси, также высказалась по поводу отстранения Трампа с должности президента. По ее мнению, лидер государства сам провоцирует импичмент, так как своими действиями показывает неуважение к работе конгресса, а также препятствует реализации законного правосудия.