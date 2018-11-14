Американская политика не «Игра престолов»: Трамп рассказал, что сдерживает воинственный нрав Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что он сдерживает, как может, тягу к войне своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.

Имеющий мрачную репутацию религиозного фанатика и консерватора Джон Болтон, бывший некогда помощником государственного секретаря США по делам международных организаций и контролю за вооружением, является ныне помощником президента США по вопросам национальной безопасности. Ещё будучи дипломатом Болтон снискал себе славу главного «ястреба» американской политики. Болтон настаивал на проведении военных операций против Кубы и Ирана, являлся одним из организаторов вторжения США в Ирак и постоянно требовал максимально ужесточить отношение Вашингтона к России, КНДР и Китаю.

Учитывая такую биографию Джона Болтона, совершенно не удивляет, заявление Трампа, что он сдерживает воинственный нрав Болтона. Джон Болтон всегда был известен своими жёсткими и воинственными взглядами, ради которых он был готов целенаправленно врать. Так, например, сотрудники Бюро разведки и исследований Государственного департамента США утверждали, что Болтон заставлял разведслужбу Госдепа поддерживать только те взгляды, которые были ему выгодны.

Джон Болтон сейчас занимает крайне непримиримую позицию по отношению к Венесуэле, считая, что страну надо изолировать от Кубы и США, а режим социалиста Мадуро свергнуть в результате военной операции. Именно это стремление Болтона изо всех сил и сдерживает Дональд Трам, нежелающий для своей страны ещё одной затратной военной операции за рубежом.

Сходство фамилий заставляет многих пользователей интернета иронично сравнивать помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с персонажем сериала и книжного цикла «Игра престолов» Русе Болтоном. Их обоих объединяет тяга к максимально жёстким решениям и стремление любой ценой утвердить свою точку зрения в качестве господствующей. При этом Джону Болтону явно не хватает рассудительности и хладнокровности Русе, но американская политика не «Игра престолов» и здесь действуют законы рынка – многие аналитики считают, что Джон Болтон был назначен на свой пост под давлением военных корпораций и представителей консервативной части лютеранской церкви, чьим прихожанином является Джон Болтон.

Однофамилец владельца Дредфорта, помогающий Дональду Трампу ещё обязательно попытается втянуть США в какой-нибудь военный конфликт и весь вопрос лишь в том, как долго президент США сможет сдерживать такого агрессивного человека.