Эстония – новая Украина? Разгулявшиеся эстонские нацисты потребовали от России земли

Сегодня, 21:36 \\ Политика

Численность радикальных депутатов в Эстонии ужасающее растёт.

Накануне министр внутренних дел Эстонии повторил известные претензии к России, вызванные земельным вопросом. Член ультраправой партии EKRE и по совместительству министр Март Хельме потребовал от России вернуть 5,2% «эстонских» территорий. Конкретные населённые пункты политик не обозначил, но, предположительно, республика претендует на Печорский район под Псковом и Ивангород. В Думе претензии соседа считают необоснованными.

Отметим, что территориальные претензии между странами бушуют давно. Несколько раз политики пытались найти компромисс в рамках Тартуского договора, но условия одинаково не устраивают обе стороны.

Другой член партии EKRE Руубен Каалеп, недавно выбранный в Рийгикогу, первым напомнил о «долге» России перед Эстонией после Второй мировой войны. Он предупредил, что будет инициировать изменения в проект соглашения об определении новой российско-эстонской границы, что может говорить о разыгравшихся аппетитах парламентариев крошечной республики.

Воевать за российские области соседи не собираются, но это пока. По опыту Украины, которая 5 лет продолжает братоубийственную войну в Донбассе за территории Луганской и Донецкой областей, Эстония может стать новой горячей точкой на карте Европы.

Об этом свидетельствуют идеологические предпочтения пока что одной из крупнейших партий в Рийгикогу. Ультраправая EKRE буквально напичкана разгулявшимися нацистами. Сам молодой депутат Руубен Каалеп был неоднократно замечен в тусовках, где основной атрибутикой были символы гитлеровской Германии. На политика составляли протоколы о приставаниях к туристам, агитацию за идеологию гитлеровцев и неадекватное поведение в состоянии алкогольного опьянения. По очевидному стечению обстоятельств одним из его лучших друзей и активных лоббистов его кошмарных идей является министр и однопартиец Март Хельме.

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Автор - Олеся Куприна
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