Кремль не испугала антииранская истерика Вашингтона, и Россия продолжит сотрудничать с Тегераном.

В МИД РФ сообщили, что решительно осуждают новый пакет антииранских санкций, которые приняли в Вашингтоне. Американцы решили усложнить взаимодействие Тегерана с другими странами на металлургическом поприще. При этом Белый дом уже относительно давно вышел из ядерной сделки с Ираном. По словам Трампа, санкционная политика в отношении Тегерана более эффективна. В то же время это развязывает руки Ирану.

Президент страны Хасан Рухани намекнул, что Иран оставляет за собой право также выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий, ссылаясь на 26 и 36 пункты соглашений. Однако Россия призывает Иран воздержаться от подобного шага, поскольку международные партнеры еще не свернули сотрудничество с Тегераном. Москва также не собирается прекращать совместное сотрудничество, а наоборот. В частности Россия будет помогать перепрофилировать завод по обогащению Урана в Фордо, а также окажет содействие в строительстве АЭС в Бушере. Уранообогатительное предприятие будет постепенно переводится на производство стабильных изотопов.

Не исключено, что своей активизацией на территории Юго-Западной Азии Москва покажет пример другим странам и те продолжат закупать энергоносители в Иране. Это может серьезно навредить планам США по реализации собственных топливных ресурсов. Трамп безуспешно пытается навязать Европе сжиженный газ, дискредитируя российское голубое топливо, а теперь пришла очередь Ирана. Не исключено, что Белый дом теперь хочет свести на нет все экономические отношения Тегерана с внешним миром. Пока под прицелом Трампа оказалась металлургическая отрасль, однако главной целью хозяина овального кабинета является узурпация мирового рынка энергоресурсов. И в эти «наполеоновские» планы совсем не вписывается намерение России поддержать Иран.

По-видимому, призыв Кремля к другим государствам сотрудничать с республикой в Вашингтоне могли расценить, как удар Трампу прямо «по лбу». Если Иран будет поставлять дешевое топливо за рубеж, США может остаться без вожделенной прибыли. Кроме того, избирательная кампания-2020 для Трампа после этого может оказаться провальной. Прокол с Ираном может стать фатальным.