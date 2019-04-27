Марионетки США? Эстония и Черногория посчитали себя «лакомыми кусочками» для России

Пока Эстония высказывает РФ территориальные претензии, в Черногории судят российских «зачинщиков» госпереворота.

Пока в России шел Парад Победы, Черногория и Эстония устроили парад русофобии. Первой отличилась Черногория. Там состоялся суд по делу о путче 16 октября 2016 года. Тогда на парламентских выборах вперед вырвались политики, желающие вступить в НАТО. По версии прокуратуры, в тот день группировка, включая россиян Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова, пыталась провести госпереворот с целью недопущения Черногории до НАТО. Взамен группировка якобы хотела привести к власти оппозиционные силы, лояльные к РФ.

Россиян заочно осудили на 12 и 15 лет тюремного заключения. Где они находятся сейчас, неизвестно – мужчины все еще в розыске.

Примечательно, что Черногория все же стала членом НАТО в 2017 году. Это случилось, несмотря на обещания США не продвигаться на восток Европы и не расширяться. Сейчас об альянсе мечтают Македония, Грузия и Украина. Однако штаты пока не готовы брать к себе новых распространителей мифов о «русском следе».

Вслед за Черногорией Эстония заставила россиян посмеяться от души. Претензии касательно территории были высказаны министром внутренних дел страны Мартом Хельме. Лидера Консервативной народной партии начали беспокоить Ивангород в Ленинградской области и Печорский район Псковской области. Эти территории стали российскими в 1944 году. До того они временно принадлежали Эстонии согласно Тартускому договору 1920 года. Эстония по каким-то причинам считает этот документ юридически весомым, отчего и поднимает шумиху.

Эти 5,2% территории Эстония хочет либо получить назад, либо запросить компенсацию. Россия полностью отвергает силу договора 1920 года, но Эстония еще надеется решить вопрос «в рамках международного права».

Внезапно Эстония и Черногория посчитали себя «лакомыми кусочками» для России. Можно ли полагать, что эти страны – марионетки США? Возможно, ведь вступление в НАТО в некотором роде обязывает страны вести себя так, как того требуют США. Вспышки русофобии – привычное явление для альянса. Примечательно, что Эстония «не собирается воевать с Россией». Это и очевидно, ведь ее масштабы не сопоставимы с РФ. Однако у Эстонии всегда есть «защитник», опытный в развязывании конфликтов. Разговоры про очередной дележ территорий может быть неутешительным звоночком в напряженной европейской обстановке.