«В окно посмотри»: Россияне высмеяли Зеленского за слова об ушедшем нацизме

Сегодня, 15:46 \\ Политика

Почти президент игнорирует задержания активистов, провокации праворадикалов и глумление над историей.

В честь Дня Победы на официальных страничках в сети Владимир Зеленский отчитался о посещении могилы своего дедушки, воевавшего во Второй Мировой войне. Почти президент высказался и о праздновании 9 мая:

«Это наш День Благодарения. Благодарности за то, что нечеловеческая идеология нацизма навсегда ушла в прошлое».

Россияне высмеяли Зеленского за слова об ушедшем нацизме. «В окно посмотри», - пишут пользователи российских ресурсов. Вероятно, люди намекают новому украинскому главе на то, что сегодня происходит в нескольких крупных украинских городах, но о чем сам Зеленский предпочитает скромно молчать.

Например, в Киеве задержана организатор шествия «Никто не забыт, ничто не забыто» Елена Бережная. Второй год подряд женщина оказывается в участке из-за георгиевской ленты на футболке. Примечательно, что футболка с ленточкой принадлежит бренду Zara, одежда которого продается по всей Украине. Но до сегодняшнего дня это никого не интересовало.

Пока Зеленский вещал о благодарности, в столице праворадикалы глумились над историей. В ответ на украинский аналог «Бессмертного полка» группа людей шла по улицам с фотографиями персонажей из фильмов и сериалов, имена которых были исковерканы на славянский манер. Один из шествующих отличился снимком Саши Грей. Не обошлось в столице и без плакатов с Бандерой и Шухевичем. Свою «акцию» радикалы сопровождали восхвалением УПА*, запрещенной в РФ.

Под Кривым Рогом автобус с едущими на празднование 9 мая людьми радикалы забросали камнями. Лобовое стекло автобуса сильно повреждено. Тем временем, в Львове орден Отечественной войны забросали яйцами под выкрики о повешении коммунистов.

Примечательно, что ни в каких публичных мероприятиях в честь Дня Победы Владимир Зеленский не принял участия. Несмотря на то, что инаугурация еще не состоялась, победа бывшего актера в выборах уже официально подтверждена. Вероятно, Зеленский избегает лишнего контакта с радикально настроенными украинцами в целях безопасности. Однако скромное поздравление от Зеленского «из тыла» некоторым пользователям сети пришлись не по душе.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

Самая красивая и богатая женщина-сантехник живет в Великобритании

 30-летнюю Карли Гэйл называют самой красивой женщиной-сантехником. Она живет в...

«И ты, Ашан?»: Покупатели заметили хитрость маркетологов на пачке с углём для шашлыка

Купив уголь для шашлыка, довольный покупатель отметил, что цена на него не изменилась....

Яндекс.Еда поздравила с Днем Рождения помятыми бургерами

Осуществив заказ в McDonalds через сервис Яндекс.Еда, молодой человек получил помятую еду...

Россияне: Причина трагедии в Шереметьево - неопытность экипажа «Аэрофлота»

Сырой самолёт, слабая система, халатные сотрудники Шереметьево - роковой путь к смерти...

Купи со скидкой по полной стоимости: «Пятерочка» удивила россиянина недобросовестной акцией

Постоянного покупателя «Пятерочки» обманули на кассе. После оплаты он обнаружил, что все...

Плата за сортир: Новый налог заставляет россиян продавать дачи

Если у владельца дачи не окажется документов на землю, она будет признана ничейной, а все...

Бран Старк - главный злодей «Игры престолов»? Поклонники раскрыли личность Короля Ночи

К созданию первого Белого Ходока могли быть причастны Старки.

Головой ударился? Полторак предложил свой метод прекращения выдачи паспортов РФ на Донбассе

Министр обороны Украины считает, что стоит надавить на Россию.

Порошенко не защитит: «Бессмертный» Бабченко сбежал в Норвегию после победы Зеленского

Опасаясь преследования новых властей Украины, Аркадий Бабченко в очередной раз меняет...

Рост ВВП зависит от повышения качества жизни россиян — Экспреты

Инвестиции в человека помогут перешагнуть привычные 3% ежегодного подъема экономики.

Россияне обвинили «Аэрофлот» в трагедии SSJ-100 в Шереметьево

Из-за повышения тарифов на провоз багажа, пассажиры были вынуждены взять чемоданы в салон...

«Это оккупация»: Германия намерена оспорить законность военных баз США в Европе

 После майских выборов в Европарламент Германия намерена оспорить законность военных баз...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ