«В окно посмотри»: Россияне высмеяли Зеленского за слова об ушедшем нацизме

Почти президент игнорирует задержания активистов, провокации праворадикалов и глумление над историей.

В честь Дня Победы на официальных страничках в сети Владимир Зеленский отчитался о посещении могилы своего дедушки, воевавшего во Второй Мировой войне. Почти президент высказался и о праздновании 9 мая:

«Это наш День Благодарения. Благодарности за то, что нечеловеческая идеология нацизма навсегда ушла в прошлое».

Россияне высмеяли Зеленского за слова об ушедшем нацизме. «В окно посмотри», - пишут пользователи российских ресурсов. Вероятно, люди намекают новому украинскому главе на то, что сегодня происходит в нескольких крупных украинских городах, но о чем сам Зеленский предпочитает скромно молчать.

Например, в Киеве задержана организатор шествия «Никто не забыт, ничто не забыто» Елена Бережная. Второй год подряд женщина оказывается в участке из-за георгиевской ленты на футболке. Примечательно, что футболка с ленточкой принадлежит бренду Zara, одежда которого продается по всей Украине. Но до сегодняшнего дня это никого не интересовало.

Пока Зеленский вещал о благодарности, в столице праворадикалы глумились над историей. В ответ на украинский аналог «Бессмертного полка» группа людей шла по улицам с фотографиями персонажей из фильмов и сериалов, имена которых были исковерканы на славянский манер. Один из шествующих отличился снимком Саши Грей. Не обошлось в столице и без плакатов с Бандерой и Шухевичем. Свою «акцию» радикалы сопровождали восхвалением УПА*, запрещенной в РФ.

Под Кривым Рогом автобус с едущими на празднование 9 мая людьми радикалы забросали камнями. Лобовое стекло автобуса сильно повреждено. Тем временем, в Львове орден Отечественной войны забросали яйцами под выкрики о повешении коммунистов.

Примечательно, что ни в каких публичных мероприятиях в честь Дня Победы Владимир Зеленский не принял участия. Несмотря на то, что инаугурация еще не состоялась, победа бывшего актера в выборах уже официально подтверждена. Вероятно, Зеленский избегает лишнего контакта с радикально настроенными украинцами в целях безопасности. Однако скромное поздравление от Зеленского «из тыла» некоторым пользователям сети пришлись не по душе.