Кем, чем, Ын? Лидер КНДР в День Победы салютовал неизвестным оружием

Сегодня, 13:59 \\ Политика

Встреча с Путиным совершенно развязала руки Ким Чен Ыну, наверняка полагают соседи КНДР.

Как всегда, наибольшее беспокойство высказали в Южной Корее. В Комитете начальников штабов ВС страны подтвердили информацию о запуске неизвестных реактивных снарядов в районе населённого пункта Синори, который находится в провинции Пхёнан-Пукто. Залп произведён утром 9 мая и ранее в этом районе в северной части от 38 параллели была замечена пусковая установка баллистических ракет класса «Нодон».

Предполагается, что пуск был сделан в сторону Японского моря, но более детальной информации по этому факту нет. В Японии утверждают, что заряд неизвестного оружия не достиг территориальных вод этой страны, никакого ущерба причинено не было, но спецслужбы занимаются сбором доказательств произошедшего. Это уже третий случай испытания артиллерийского или зенитно-ракетного оружия КНДР за последние две недели.

После исторической встречи лидера КНДР и президента России на острове Русский, Ким Чен Ын проявляет небывалую активность в демонстрации милитаристской мощи Северной Кореи. Складывается ощущение, что «маленький ракетчик» нашёл покровительство в лице Путина и всем видом показывает, что предыдущие попытки договориться с Трампом о денуклеаризации страны – не более, чем минутная слабость.

Вероятно, после вояжа в РФ, лидер КНДР обрёл необходимую поддержку и понял, с кем дружить и чем руководствоваться в международной политике. Отношение к России в Северной Корее особое – в Пхеньяне возвышается памятник в честь советских воинов, павших в боях за освобождение страны от японской оккупации в 1945 году. В определённом смысле, залпами неизвестных ракет Ын салютовал в День Победы во славу русского оружия.

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Автор - Мария Ремарк
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