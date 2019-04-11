Целят в Россию, ударят по ЕС: США ради продажи своего газа хотят остановить «Северный поток-2»

Сегодня, 10:31 \\ Политика

В Госдуме уже ответили на слова главы Госдепа. Ожидается реакция представителей ЕС.

Зампред думского комитета по энергетике Игорь Ананских уверяет, что заявления Майка Помпео вряд ли как-то повлияют на стремление Евросоюза получать российский газ посредством «Северного потока-2». Госсекретарь США своими высказываниями преследует, прежде всего политические цели, подчеркнул парламентарий, но, при этом, не забывает про выгоду. Америка уже давно использует подобную риторику в своих попытках навязать Европе свой дорогой газ.

Помпео продолжает настаивать, что ЕС после пуска в действие газопровода попадёт в энергетическую зависимость от РФ и станет заложником политических манипуляций со стороны Кремля. Слова и действия Вашингтона хоть и агрессивные, но, по крайней мере, последовательны в своём стремлении навязать Европе свою политику. Недавно Белый дом продлил нефтяное эмбарго для Ирана, ввергнув ведущие страны Евросоюза в недоумение и разочарование.

Это повлекло за собой целый ряд осложнений в странах Ближнего Востока и Персидского залива – Израиль ябедничает на Иран, США грозят авианосцем «Авраам Линкольн» и В-52, а Тегеран призывает Россию, Турцию и ЕС к особым экономическим взаиморасчётам. В регионе становится по-настоящему тревожно, ситуация всё больше запутывается, а воинственная риторика Вашингтона всё явственнее.

Маловероятно, что такая же ситуация может возникнуть в Европе, но уже ясно, что, ради продажи своего газа, США хотят остановить строительство газопровода. Очевидно, что американцы своими неуклюжими действиями целят в Россию, но непременно ударят по Европе, которая не собирается отказываться от российского газа. Недавно Помпео раздражённо высказывался о немецких компаниях, принимающих участие в прокладывании газопровода и личном участии Герхарда Шрёдера, недвусмысленно намекая на предательство «общих интересов» США и ЕС.

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Автор - Мария Ремарк
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