Беспредельный цинизм : Пушков отреагировал на слова Порошенко о «ряженых» участниках «Бессмертного полка»

Сегодня, 09:28 \\ Политика

Поискать «переодетых» член Совфеда посоветовал в рядах факельных шествий и наследников дивизии СС «Галичина».

Политолог добавил, что подобными заявлениями Петр Порошенко лишний раз демонстрирует свой «беспредельный цинизм». По мнению Алексея Пушкова, лидер украинского государства не в силах повлиять на проведение «Бессмертного полка», так как народ Украины уже сделал свой выбор, отстранив его от власти.

Еще ранее член Совфеда написал в своем Twitter-аккаунте:

«Поздравить Порошенко с Днём Победы - все равно, что поздравить Бандеру с освобождением Украины от Гитлера советскими войсками. Немыслимое.»

Напомним, украинский глава порекомендовал своим гражданам не принимать участия в акции «Бессмертный полк», назвав шествие «частью гибридной войны России с Украиной».

Похоже, что напоследок Порошенко решил окончательно уничтожить свой и без того шаткий авторитет в глазах миллионов сограждан, ведь как сообщалось ранее, около 70% украинцев, считают Россию дружественным государством.

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Автор - Екатерина Золотарёва
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