Советник Зеленского рассказал об эффективном способе борьбы с коррупцией на Украине

Сегодня, 03:14 \\ Политика

Дмитрий Разумков как советник Зеленского рассказал об эффективном способе, который поможет президенту Украины бороться с коррупцией в стране. Об этом госдеятель заявил в эфире телеканала NewsOne, где являлся приглашенным гостем политически ориентированного ток-шоу «Украинский формат».

 Дмитрий Разумков как представитель штаба Владимира Зеленского, а также его советник, рассказал украинцам о том, какие меры должен предпринять президент, чтобы искоренить коррупцию в стране.

Главной мерой в этой борьбе должно стать обособление антикоррупционных органов. То есть суд и другие ведомства, занимающиеся расследованием дел лиц, которые использовали свои должностные полномочия в личных целях, должны стать независимыми. По мнению советника Зеленского, это необходимо сделать для того, чтобы антикоррупционные органы могли действовать свободно в рамках закона и не зависеть от политических игр на Украине.

Разумков отметил, что особого внимания борьба с коррупцией требует в области экономики, так как госслужащие, превышающие свои полномочия в корыстных целях, серьезно подорвали экономическую стабильность государства.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Титова
Главное за неделю

Самая красивая и богатая женщина-сантехник живет в Великобритании

 30-летнюю Карли Гэйл называют самой красивой женщиной-сантехником. Она живет в...

«И ты, Ашан?»: Покупатели заметили хитрость маркетологов на пачке с углём для шашлыка

Купив уголь для шашлыка, довольный покупатель отметил, что цена на него не изменилась....

Россияне: Причина трагедии в Шереметьево - неопытность экипажа «Аэрофлота»

Сырой самолёт, слабая система, халатные сотрудники Шереметьево - роковой путь к смерти...

Заел совесть куличом — самым грешным человеком Сызрани оказался мэр

Закрылся шторкой и стукнулся яичком с архиереем — глава Сызрани организовал свою...

Купи со скидкой по полной стоимости: «Пятерочка» удивила россиянина недобросовестной акцией

Постоянного покупателя «Пятерочки» обманули на кассе. После оплаты он обнаружил, что все...

Плата за сортир: Новый налог заставляет россиян продавать дачи

Если у владельца дачи не окажется документов на землю, она будет признана ничейной, а все...

Головой ударился? Полторак предложил свой метод прекращения выдачи паспортов РФ на Донбассе

Министр обороны Украины считает, что стоит надавить на Россию.

Бран Старк - главный злодей «Игры престолов»? Поклонники раскрыли личность Короля Ночи

К созданию первого Белого Ходока могли быть причастны Старки.

Порошенко не защитит: «Бессмертный» Бабченко сбежал в Норвегию после победы Зеленского

Опасаясь преследования новых властей Украины, Аркадий Бабченко в очередной раз меняет...

Рост ВВП зависит от повышения качества жизни россиян — Экспреты

Инвестиции в человека помогут перешагнуть привычные 3% ежегодного подъема экономики.

Россияне обвинили «Аэрофлот» в трагедии SSJ-100 в Шереметьево

Из-за повышения тарифов на провоз багажа, пассажиры были вынуждены взять чемоданы в салон...

«Это оккупация»: Германия намерена оспорить законность военных баз США в Европе

 После майских выборов в Европарламент Германия намерена оспорить законность военных баз...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ