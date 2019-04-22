Советник Зеленского рассказал об эффективном способе борьбы с коррупцией на Украине

Дмитрий Разумков как советник Зеленского рассказал об эффективном способе, который поможет президенту Украины бороться с коррупцией в стране. Об этом госдеятель заявил в эфире телеканала NewsOne, где являлся приглашенным гостем политически ориентированного ток-шоу «Украинский формат».

Дмитрий Разумков как представитель штаба Владимира Зеленского, а также его советник, рассказал украинцам о том, какие меры должен предпринять президент, чтобы искоренить коррупцию в стране.

Главной мерой в этой борьбе должно стать обособление антикоррупционных органов. То есть суд и другие ведомства, занимающиеся расследованием дел лиц, которые использовали свои должностные полномочия в личных целях, должны стать независимыми. По мнению советника Зеленского, это необходимо сделать для того, чтобы антикоррупционные органы могли действовать свободно в рамках закона и не зависеть от политических игр на Украине.

Разумков отметил, что особого внимания борьба с коррупцией требует в области экономики, так как госслужащие, превышающие свои полномочия в корыстных целях, серьезно подорвали экономическую стабильность государства.