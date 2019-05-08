Российские паспорта признали недействительными в Кабмине Украины

Сегодня, 15:59 \\ Политика

В Совфеде призвали не обращать внимание на риторику Киева.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабмин принял решение признать недействительными российские паспорта, выданные жителям самопровозглашённых ЛДНР. При этом политики определили процедуру, по которой паспорт признают незаконным. На решение органов повлияют дата выдачи, место выдачи (сёла Покровское и Новошахтинск Ростовской области) и, возможно, место рождения самого гражданина.

При этом в Кабмине Украины пообещали доработать инициативу и внести изменения в закон «О гражданстве». Также разрабатываются санкции по отношению к чиновникам, поддержавшим и содействующим выдаче российских паспортов на территориях, неподконтрольных Киеву. Впрочем, чиновники не прокомментировали своё отношение к остальным украинцам, которые планируют получить гражданство РФ.

Идеи украинских инициаторов спорного закона поставили жителей ЛДНР в неловкое и даже опасно положение. По сути, своими действиями украинская власть отказалась от ранней идеи: лишать украинского гражданства тех жителей Донбасса, которые получили российское.

Таким образом, признав российские паспорта недействительными, Украина может продолжить обстрелы и захваты территорий, аргументируя агрессию «войной с террористами». Также неизвестна судьба тех украинцев, которые на самом деле живут и прописаны в указанных сёлах Ростовской области и собираются получать гражданство РФ по упрощённой схеме.

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Автор - Олеся Куприна
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