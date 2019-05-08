Киев, не надорвешься? Украина выглядит смешно, обещая запретить российские паспорта Донбасса

По всей видимости, украинское правительство думает, что их решения хоть как-то навредят России.

Российские паспорта для жителей Донбасса все не дают покоя украинскому правительству, потому те любыми методами пытаются показать, что борются с Россией, хоть никто в Киеве и не признает, что действий это не приносит абсолютно. Так, пока еще действующий премьер-министр страны Владимир Гройсман объявил, что в ходе сегодняшнего заседания Кабмин намерен запретить российские паспорта, выдаваемые для граждан Донбасса.

Премьер уверяет, что паспорта якобы выдаются с нарушением международных норм, а потому их следует признать незаконными на территории Украины, при пересечении границы и прочих прецедентах, так или иначе касающихся страны. Видимо, правительство, которое, возможно, доживает свои последние дни при власти, пытается максимально «напакостить» тем, кто их сменит, дабы налаживать отношения и с Россией, и с территориями Донбасса было куда сложнее.

Складывается резонный вопрос: «Киев, а ты не надорвешься?». Неужели нынешние управленцы не понимают, как смешно они выглядят со стороны? Необходимость в выдаче паспортов жителям Донбасса не появилась бы, если правительство Украины, в течении всего срока Порошенко, заботилось о своих гражданах на этих территориях. В результате, делать это решила Россия, что объяснил в своем послании Владимир Путин, обосновывая необходимость выдачи паспортов тем, что Киев, по сути, бездействует, а потому жители Донбасса остаются без защиты. Паспорт РФ же призван дать им то, чего Украина дать оказалась не в состоянии.