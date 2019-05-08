Киев, не надорвешься? Украина выглядит смешно, обещая запретить российские паспорта Донбасса

Сегодня, 16:09 \\ Политика

По всей видимости, украинское правительство думает, что их решения хоть как-то навредят России.

Российские паспорта для жителей Донбасса все не дают покоя украинскому правительству, потому те любыми методами пытаются показать, что борются с Россией, хоть никто в Киеве и не признает, что действий это не приносит абсолютно. Так, пока еще действующий премьер-министр страны Владимир Гройсман объявил, что в ходе сегодняшнего заседания Кабмин намерен запретить российские паспорта, выдаваемые для граждан Донбасса.

Премьер уверяет, что паспорта якобы выдаются с нарушением международных норм, а потому их следует признать незаконными на территории Украины, при пересечении границы и прочих прецедентах, так или иначе касающихся страны. Видимо, правительство, которое, возможно, доживает свои последние дни при власти, пытается максимально «напакостить» тем, кто их сменит, дабы налаживать отношения и с Россией, и с территориями Донбасса было куда сложнее.

Складывается резонный вопрос: «Киев, а ты не надорвешься?». Неужели нынешние управленцы не понимают, как смешно они выглядят со стороны? Необходимость в выдаче паспортов жителям Донбасса не появилась бы, если правительство Украины, в течении всего срока Порошенко, заботилось о своих гражданах на этих территориях. В результате, делать это решила Россия, что объяснил в своем послании Владимир Путин, обосновывая необходимость выдачи паспортов тем, что Киев, по сути, бездействует, а потому жители Донбасса остаются без защиты. Паспорт РФ же призван дать им то, чего Украина дать оказалась не в состоянии.

Поделиться новостью:
Автор - Виталий Малина
Главное за неделю

Самая красивая и богатая женщина-сантехник живет в Великобритании

 30-летнюю Карли Гэйл называют самой красивой женщиной-сантехником. Она живет в...

«И ты, Ашан?»: Покупатели заметили хитрость маркетологов на пачке с углём для шашлыка

Купив уголь для шашлыка, довольный покупатель отметил, что цена на него не изменилась....

Россияне: Причина трагедии в Шереметьево - неопытность экипажа «Аэрофлота»

Сырой самолёт, слабая система, халатные сотрудники Шереметьево - роковой путь к смерти...

Заел совесть куличом — самым грешным человеком Сызрани оказался мэр

Закрылся шторкой и стукнулся яичком с архиереем — глава Сызрани организовал свою...

Купи со скидкой по полной стоимости: «Пятерочка» удивила россиянина недобросовестной акцией

Постоянного покупателя «Пятерочки» обманули на кассе. После оплаты он обнаружил, что все...

Плата за сортир: Новый налог заставляет россиян продавать дачи

Если у владельца дачи не окажется документов на землю, она будет признана ничейной, а все...

Путин не простит: Доллар по 94 руб к концу года может отправить Медведева на пенсию

Забавная рифма «Без премьера у руля - экономику с нуля» характеризует ситуацию как нельзя...

Головой ударился? Полторак предложил свой метод прекращения выдачи паспортов РФ на Донбассе

Министр обороны Украины считает, что стоит надавить на Россию.

Бран Старк - главный злодей «Игры престолов»? Поклонники раскрыли личность Короля Ночи

К созданию первого Белого Ходока могли быть причастны Старки.

Порошенко не защитит: «Бессмертный» Бабченко сбежал в Норвегию после победы Зеленского

Опасаясь преследования новых властей Украины, Аркадий Бабченко в очередной раз меняет...

Рост ВВП зависит от повышения качества жизни россиян — Экспреты

Инвестиции в человека помогут перешагнуть привычные 3% ежегодного подъема экономики.

Россияне обвинили «Аэрофлот» в трагедии SSJ-100 в Шереметьево

Из-за повышения тарифов на провоз багажа, пассажиры были вынуждены взять чемоданы в салон...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ