«Горшков» на «Линкольна»: Россия поддержит Иран в «ядерном» споре с США

Новейший российский фрегат может успокоить активность американского авианосца.

Возмущение ведущих европейских стран относительно нефтяного эмбарго против Ирана может поддержать Россия и Турция. Во всяком случае, Тегеран предложил Москве и Анкаре вести взаиморасчёты без помощи доллара. Это позволит не только избежать американских санкций, но и устранить дальнейшие препятствия США в экономическом взаимодействии Европы и Ирана.

В этой связи, Британия, Франция и Германия намерены в Брюсселе обсудить вопрос в рамках Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД), что Вашингтон может расценить как настоящий бунт против его решений. Экономические аналитики утверждают, что создания механизма, который позволит обойти санкции, дело практически решённое и более 20 мировых держав готовы к независимой системе банковских расчётов.

Естественно, США на это не может взирать безучастно, и Майк Помпео демонстративно отменил свой визит в Берлин и отправился в Ирак, где у госсекретаря появились срочные дела. Своё недовольство Белый дом подкрепил вхождением в Персидский залив авианосца «Авраам Линкольн», который по меткому выражению американского посла в РФ Джона Хантсмана являет собой «100 тысяч тонн плавучей международной дипломатии».

По словам представителей ВМФ США, есть свидетельства, что иранцы готовят нападение на американских военных. Тегеран опровергает это и расценил появление корабля, как один из факторов давления, который Белый дом использует против строптивых стран. Несомненно, Иран обратился к России не только из-за того, что она поддержит его в «ядерном» споре с США и присоединится к экономическим инициативам.

Вполне вероятно, что РФ может адекватно отреагировать на прибытие «Авраама Линкольна» появлением в Персидском заливе российских боевых судов. Например, фрегата «Адмирал флота Горшков», который находится в первом боевом походе. Хотя, трудно предположить, что Вашингтон сможет создать ещё один очаг напряжённости, но видимость этого поддерживать ему необходимо, хотя бы, ради психологического прессинга против Ирана.