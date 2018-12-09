На какие шиши? Украина предложила разместить ядерные бомбы на границе с РФ

Эксперт считает, что Киев сможет повторить успех Израиля в секретной разработке ядерного оружия.

Украинский военный эксперт Игорь Козий в эфире одного из телеканалов посоветовал Украине вернуть статус ядерной державы. По его словам, у государства есть все необходимые ресурсы для этого. Аналитик предложил разместить ядерные бомбы на границе с РФ для того, чтобы сдержать якобы «агрессию» со стороны соседнего государства. «Радикал» добавил, что Украине следует засекретить реальное количество и способ доставки мин на линию разграничения двух стран.

Остается непонятным, на какие шиши Украина собирается реализовывать свой ядерный проект, и где будет проводить испытания. Неужели украинские политики серьезно верят в успех данного начинания? Похоже, что нет. Сам аналитик позже признал, что ядерное оружие «не по карману» государству, а испытательные полигоны тоже не найти. Вряд ли жители хоть одной из областей Украины разрешат тестировать ядерные бомбы у себя под носом, а «заокеанских территорий» у государства попросту нет.

Возможно, Украина рассчитывает прибегнуть к более привычному для себя способу — «выклянчить» бомбы у НАТО. Однако вероятность того, что европейские партнеры рискнут выдать государству с нестабильной политической обстановкой ядерные боеголовки — крайне мала. Украине, по всей видимости, остается только жалеть о принятом в 1994 году решении разоружиться.