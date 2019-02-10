Прекрасное далёко оказалось жестоко. Невъездной на Украину Мерзликин «на минутку» пересёк границу через поле

Сегодня, 07:27 \\ Политика

Российском актёру Андрею Мерзликину ещё в 2017 году был запрещён въезд на Украину, однако он решил позволить себе небольшую шалость, побегав по рапсовому полю на границе Украины и Молдавии.

В Instagram актёр Андрей Мерзликин опубликовал видеозапись, в которой он, полный радости и детского счастья, бегает по рапсовому полю, даже не смотря на то, что после все его штаны были испачканы ярко-жёлтой пыльцой.

В 2015 году министерство культуры Украины начало вносить в чёрный список ряд российских культурных деятелей, которые, по их мнению, создают угрозу национальной безопасности. Этот перечень фамилий пополнялся буквально каждый день. В 2017 году очередь дошла и до Андрея Мерзликину, которому с этого года также был запрещён въезд на территорию Украины. Прекрасное далёко оказалось жестоко относительно российских артистов.

Однако, вопреки запрету, поддавшись чувству юношеского авантюризма, актёр решил «нарушить» запрет, побегав по украинскому рапсовому полю во время своего визита в Молдавию. По словам актёра, это поле находится на территории Украины, однако каких-либо обозначений государственной границы на видео не замечается, отмечает РИА Новости.

Многие россияне и граждане Украины до сих пор пребывают в некотором недоумении, почему же деятелей культуры причисляют к угрозам национальной безопасности. По их мнению, люди искусства не имеют никакого отношения к тому, что происходит в политике и просто не заслуживают того, чтобы их оставляли «за бортом».

«Ещё ни разу не видела политика, который бы с такой любовью бежал по полю», - пишет девушка в комментариях под видео Мерзликина.
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Автор - Дарья Дунаевич
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