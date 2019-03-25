«Это оккупация»: Германия намерена оспорить законность военных баз США в Европе

После майских выборов в Европарламент Германия намерена оспорить законность военных баз США, которые размещаются в Европе. По мнению Вальдемара Гердта, который является депутатом партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), а также членом комитета бундестага по международным делам, это пребывание американских военнослужащих напоминает оккупацию.

Вальдемар Гердт и его сторонники считают, что Вашингтон уже давно реализует план по скрытой оккупации Европы. В ближайшее время военная база США должна появиться в Польше, а затем в Латвии. Свои действия американцы трактуют как союзничество. Но Гердт называет это «оккупацией». Он приводит в пример базу США в Германии. Никто даже из представителей властных структур не имеет представления о том, что происходит за стенами базы. Об этом депутат АдГ рассказал корреспонденту «Известий».

Гердт отметил, что сейчас начинать войну против засилья американских военных баз в Европе бесполезно. Но после выборов в Европарламент, когда он с союзниками намеревается получить большинство мест, тогда будет уместно поднять тему скрытой оккупации европейского пространства со стороны США.

Кроме этого, политик рассказал, что будет продвигать вопрос об отмене антироссийских санкций. Это связано с тем, что мера обернулась провалом. Убытки несут абсолютно все, начиная от России и Украины и заканчивая странами Европы.