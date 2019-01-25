«Цветущий район превратили в руины»: Опубликованы секретные документы по освобождению Севастополя

Сегодня, 18:00 \\ Политика

Минобороны дождалось 75-й годовщины возвращения города, чтобы показать бесценный «привет» из прошлого.

В честь Дня Победы в Великой Отечественной войне Министерством обороны опубликованы секретные документы по освобождению Севастополя. 9 мая исполнится 75 лет с момента возвращения города под контроль СССР. Ведомство, наконец, рассекретило сведения, способные тронуть до глубины души и почувствовать небывалую гордость за советские войска.

«...Некогда цветущий район фашистские варвары превратили в руины» - так описывается состояние Корабельного района Севастополя в 1944 году. На сайте Минобороны, где составлен мультимедийный раздел, опубликованы черно-белые фото разрушенного города, на которые сложно смотреть без содрогания. Жители района в большинстве своем стали рабами, а дома, культурные памятки, школы предприятия и многое другое было до основания разрушено.

На полуострове Херсонес, как сообщают документы, были убиты, ранены или взяты в плен около 20 тыс. фашистских захватчиков. В целом, в вермахте царили панические настроения из-за атаки советскими войсками. Об этом и многом другом поведал Рудольф Руттенштейнер, немецкий врач военного штаба. Он был пленен бойцами Красной армии во время штурма Сапун-горы. Руттенштейнер признался, что русские «взломали немецкую оборону», а поэтому ничего кроме плена ему не оставалось.

Весной 1944 года ежедневно об успехах советских военных сообщала газета 4-го Украинского фронта «Сталинское знамя». Там описывались бои за освобождения Крыма. Несколько номеров этой газеты также представлены Министерством обороны.

Секретные документы по освобождению Севастополя рассказывают о бесчинствах, которые творили гитлеровцы в районе Северная сторона. Вследствие жестокой оккупации население района было сокращено с 3 тыс. человек до 10. Жителей избивали, грабили, сажали в тюрьму или увозили в Германию.

Минобороны ожидало великой годовщины, чтобы явить миру документы. Остается только гадать, какие еще тайны об этой трагедии раскроются будущим поколениям.

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Автор - София Волкова
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