Пора звонить Путину: Порошенко и его «свита» может задумывать план побега в Россию

Пример пока еще президент Украины может взять со своего предшественника Виктора Януковича, который до сих пор скрывается от СБУ.

Представители Генпрокуратуры Украины сообщают, что пока еще действующий президент Петр Порошенко в очередной раз проигнорировал допрос, на который его пригласили. Обсуждаться должно было дело о Майдане 2014 года, а конкретно «преступления против украинцев», как сформулировали претензию силовики. Официальная причина неявки со стороны политика остается неясной, однако, смело можно предположить, он попросту опасается, что силовые структуры могут попытаться посадить его за решетку с подачи нового президента. Не зря Зеленский во время дебатов обещал своему оппоненту «свидание с прокурором». Именно поэтому Порошенко и его «свита» может задумывать план побега в Россию, что явно не лишено смысла.

Сигналы о том, что Порошенко пора звонить Путину и просить у российского коллеги помощи виднеются не только в отказе президента явиться в Генпрокуратуру. Против одного из ближайших его последователей – Андрея Парубия, спикера Рады, сегодня возбудили уголовное дело за превышение полномочий. Поводом для проверки стало видео, на котором он купается в бассейне пятизвездочного отеля Intercontinental Doha в Катаре во время рабочей поездки.

Подобная «охота за ведьмами» наверняка своей целью ставит пересажать всех единомышленников Порошенко или, по крайней мере, максимально отдалить их от власти. Именно поэтому Порошенко затягивает время до явки к прокурору, хоть и знает, как дорого это может ему обойтись. По мнению различных экспертов, как только к власти, уже официально, придет Зеленский, он тут же попытается «ликвидировать» политическую фигуру своего оппонента, потому чемоданы в Россию ему следует собирать уже сейчас.