По стопам украинцев? Российская писательница повесила на Сталина вину за блокаду Ленинграда

Сегодня, 09:15 \\ Политика

Накануне Дня Победы россиянка решила поддаться хайпу и приравнять Сталина к Гитлеру.

Российская писательница повесила на Сталина вину за блокаду Ленинграда. Елена Чижова, автор книги «Время женщин», опубликовала в швейцарской прессе утверждение, что ненавистное чувство Иосифа Сталина к ленинградцам благоприятно отразилось на задумке Адольфа Гитлера заморить население голодом. В тексте Чижова называет Сталина таким же «монстром-диктатором», каким был его противник.

Поводом к ненависти, как утверждает писательница, было личное отношение Сталина к жителям блокадного Ленинграда. Советский лидер якобы не мог совладать с независимым мышлением горожан, что мешало ему «укрепить богоподобную власть» в Ленинграде. Елена Чижова обвиняет Сталина в нежелании обеспечить город во время блокады продовольствием хотя бы минимально, пуская тем временем поезда с военной продукцией на Большую землю.

Возникает вопрос, не идет ли Елена Чижова по стопам украинцев? Как известно, последние пять лет Украина уверенно движется в сторону приравнивания Сталина к Гитлеру. Так, в стране одинаково запрещена как нацистская символика, так и советская. Как такового Дня Победы в Украине тоже уже нет. Вместо него 8 мая объявлено днем скорби. В сети россияне осудили Чижову не только за потакание новым украинским взглядам на историю, но и за «выслуживание» перед Западом.

«А еще и вопрос: почему свою злобу и ненависть к советским людям и руководству страны она публикует в западной прессе?! Выслужиться?! За гонорар?! Тогда она еще и предатель Родины!!!»

Также остается вопрос, откуда писательница Елена Чижова могла взять подобные факты, если они имели место быть? Вероятно, в преддверии Дня Победы трудно устоять перед хайпом и не поругать Сталина, как это уже стало модно. Чижова, будучи за пределами России, рассуждает о неподтвержденных вещах, выставляя Родину в неприглядном свете. Более того, вызывает сомнение, что простая писательница может знать такие факты о ВОВ, которыми не владеют опытные историки.

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Автор - София Волкова
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