Санкции против России – не норма – заявил посол Италии

Сегодня, 03:00 \\ Политика

Посол Италии в РФ, Паскуале Терраччано, заявил, что Рим не считает санкции против России нормой. Об этом официальные лица государства заявляют на всех международных встречах, которые касаются данной темы.

 Паскуале Терраччано рассказал о том, что между Россией и Италией, несмотря на санкции, сохранились хорошие отношения. Об этом посол рассказал корреспондентам издания «Известия».

Прошедшие полгода отношениях Рима и Москвы были плодотворными. Состоялись встречи на высшем уровне, а также Владимир Путин принял приглашение посетить Италию. К этому визиту сейчас активно готовятся.

По мнению посла Италии, санкции против России на международной арене не могут оставаться нормой. Терраччано выразил надежду, что это мера временная, и в скором времени ее отменят. Посол призналась, что на международных площадках Италия открыто выступает с предложением об отмене всех санкций, которые Запад наложил на РФ.

Терраччано также отметил, что продолжительность санкционных мер, по всей вероятности, будет зависеть от имплементации Минских соглашений.

За минувшие 5 лет ни одна компания из Италии не покинула рынок РФ. Более того, с 2017 года торговые отношения между странами демонстрируют стабильный рост. Решения остаться на российском рынке, по словам посла, было оправданно.

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Автор - Мария Титова
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