Сравнение с войной: Зеленский выразил соболезнование семьям погибших в Шереметьево

Главы государств приносят свои соболезнования России и семьям погибших в связи с трагедией в Шереметьево.

Не остался в стороне и Владимир Зеленский, который в отличии от других украинских политиков проявил человечность. На своей странице в Фейсбуке он написал слова соболезнования, приведя сравнение с войной на Донбассе и терактами на Шри-Ланке.

Сказав, как важно беречь жизнь, как важно сохранять мир - Украине об этом напоминают погибшие бойцы на фронте в Донбассе, трагедия в Шри-Ланке и вчерашняя катастрофа с SSJ-100 в Шереметьево. В катастрофе погибли 41 человек, среди 40 человек пассажиров и 1 член экипажа, который до последнего спасал жизни пассажиров.

Напомним, трагедия произошла в столичном аэропорту Шереметьево. Самолет из Москвы - Мурманск загорелся спустя пару минут полета и совершил аварийную посадку.

Життя – це найвища цінність. Про те, що його слід берегти, нам нагадують наші втрати на фронті, трагедії, подібні до... Опубликовано Володимиром Зеленським Понедельник, 6 мая 2019 г.

При посадке были пробиты топливные баки сломанными стойками шасси. В огне из 78 пассажиров на борту, погибло 40 и 1 член экипажа. Обстоятельства трагедии выясняются, следственные группы работают на месте происшествия. Следственный комитет пока не даёт никаких данных о случившемся, продолжается проверка, возбуждено уголовное дело.