«Рупор государственной пропаганды» призвала наказать погибших в авиакатастрофе SSJ-100

Сегодня, 10:50 \\ Политика

Глава государственного телеканала Russia Today, который часто называют пропагандистским, призвала наказать немногих выживших в катастрофе самолёта SSJ-100, заявляя, что именно их «паническое поведение» и спровоцировало большие человеческие жертвы.

 

Произошедшая сегодня катастрофа в аэропорту «Шереметьево» отозвалась болью и скорбью в сердцах миллионов россиян. Пассажиры самолёта горели заживо в отечественном лайнере SSJ-100, не имея возможности спастись, и ожидая, пока погибший бортпроводник откроет аварийную дверь в хвосте лайнера.

В самолёт при посадке попала молния, из-за чего отказала вся электроника и началось воспламенение внутри корпуса. По мнению экспертов, это вызвано проблемами с конструкцией самолёта, но вряд ли бы знание этого факта облегчило жизнь пассажирам, которые ожидая спасения стали спасать свой багаж и личные вещи, из-за чего в салоне возникла давка.

По мнению известной российской журналистки и главы государственного телеканала Маргариты Симоньян, которое она опубликовала в своём телеграмм-канале, необходимо наказать немногих выживших пассажиров, за создание на борту самолёта паники и давки. По мнению журналистки, прозванной «рупор государственной пропаганды» главной причиной больших жертв является не попадание молнии в самолёт и не конструкторские недостатки самолёта. Гибель людей вызвана только их поведением, которое было паническим, но совершенно естественным, для находящих в горящем самолёте пассажиров.

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Автор - Валентин Арцимович
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