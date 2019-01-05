Гром заявлений вместо грома пушек: МИД России отказывается от защиты граждан за рубежом

Произошедшие на днях громкие аресты россиян в Белоруссии и Казахстане, которые зачастую обвиняли в шпионаже, и гробовое молчание российского МИД в связи с этим заставляют считать, что Россия предпочитает терпеть любые унижения в области внешней политики, вместо агрессивного отстаивания прав своих граждан за рубежом.

В конце прошлой недели отношения России и Казахстана впервые были омрачены подозрениями в шпионаже. В Казахстане был арестован известный политолог-китаевед Константин Сыроежкин, обвиняемый в шпионаже. Арестованный Сыроежкин является гражданином России, однако, никаких заявлений со стороны российских дипломатов по этому поводу не прозвучало.

Чуть ранее спецслужбы Белоруссии сообщали, не называя конкретных имён, об аресте двух граждан России, подозреваемых в даче взяток. МИД России не предпринял никаких действий ни для того, чтобы узнать имена задержанных, ни для того, чтобы уточнить причины их задержания.

Иными словами, за прошедшую неделю МИД России показал, что не видит ничего предосудительного в арестах российских граждан за рубежом, даже если речь идёт о бывших республиках СССР, связанных с Россией договорами о функционировании в рамках единого таможено-экономического сотрудничества.

При этом российское министерство иностранных дел совершенно спокойно реагирует и на задержания российских граждан в более крупных и могущественных, чем Белоруссия, странах.

Многочисленные жалобы жены обвиняемого в контрабанде оружия и задержанного американцами в Таиланде Виктора Бута не помогли её мужу, который получил чисто символическую помощь от российского консульства в Нью-Йорке и был приговорён к тюремному заключению. Мария Бутина, обвиняемая в подкупе американских политиков, так же получила свои 18 месяцев тюрьмы без какого-либо заступничества российских дипломатов. Во всех случаях, российские дипломаты ограничивались лишь громкими, но бесполезными заявлениями.

Гром заявлений вместо грома пушек стал уже привычным делом, каждый раз, когда за рубежом арестовывают граждан России. Вполне возможно, что такая нерешительность МИД России вызвана уверенностью дипломатического ведомства в том, что оно занимается лишь отношениями между странами, а проблемы простых граждан их не касаются.