Украинский патриот Аркадий Бабченко сбежал в Норвегию

Сегодня, 01:55 \\ Политика

Известный своей ненавистью к России оппозиционный журналист Аркадий Бабченко решил уехать из Украины, где он проживал с 2014 года, в Норвегию. Такое решение вызвано боязнью преследования со стороны Зеленского.

Некогда известный в России в качестве колумниста оппозиционно-либеральной «Новой Газеты» Аркадий Бабченко бежал из России на Украину в 2014 году, якобы опасаясь преследований за высказывание своих проукраинских взглядов. При этом стоит отметить, что никаких «преследований» Аркадия Бабченко со стороны правоохранительных органов России не было. Однако, это не помешало бывшему журналисту «Новой Газеты» выдать себя за жертву политических преследований и бежать в Киев, где он пришёлся ко двору Петра Порошенко.

Изначально, смысл пребывания и существования Аркадия Бабченко в Киеве был весьма прост – всем своим видом показывать как можно больше раскаяния перед украинским народом за всю ту «российскую агрессию», что происходила в головах киевского режима с февраля 2014 года.

Очень быстро от оппозиционной деятельности Бабченко перешёл к откровенной русофобии. Радовавшийся смертям детей в «Зимней Вишне» Аркадий Бабченко искренне не понимал, за что пользователи социальных сетей ненавидят его, списывая эту ненависть на «путинскую пропаганду».

Впрочем, населению Украины Аркадий Бабченко гораздо сильнее запомнился совершенно безудержной и неприкрытой агитацией в пользу Петра Порошенко в период президентских выборов на Украине. Агитация эта была настолько откровенной и неприкрытой, что сомнений в именно агитационном характере работы Бабченко не было. Больше всего Аркадий Бабченко боялся двух вещей – нападения России на Украину и победы на президентских выборах Зеленского. Если нападение России на Украину происходит сугубо в воспалённом сознании украинских патриотов, то победа Владимира Зеленского стала политическим фактом, побегом от которого Бабченко и занялся – оппозиционный журналист уехал в Норвегию.

Согласно немногочисленным слухам, Бабченко уехал в Норвегию, опасаясь преследований со стороны Зеленского. Скорее всего, речь идёт о начатом недавно украинской прокуратурой следственном деле по фактам коррупции в ближайшем окружении Петра Порошенко. Вполне может быть, что оплата агитационного труда Аркадия Бабченко происходила с нарушением украинского законодательства, из-за чего у Бабченко действительно есть причины опасаться преследований со стороны Зеленского, но не за политическую, а за коррупционную деятельность.

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Автор - Валентин Арцимович
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