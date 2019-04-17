Против Зеленского даже мертвые? Инаугурацию комика могут перенести из-за жертв репрессии

Сегодня, 17:20 \\ Политика

19 мая в Украине вспоминают погибших от политических репрессий, и для сторонников Петра Порошенко это стало удачным поводом насолить избранному президенту.

Владимир Зеленский уже официально признан победителем выборов президента Украины. За него отдали голоса более 13 миллионов человек. За действующего президента проголосовали чуть более четырех миллионов. Очевидно, Зеленский уже ждет не дождется, пока ему доверят порулить страной. Он набрался сил после отдыха в Турции, разрешил вопрос с недвижимостью в Крыму и готов к работе. Однако Верховная Рада Украины не спешит назначать дату инаугурации.

 На днях в прессе прошел слух, что полномочия шоумен получит уже 19 мая. Однако депутаты не пошли на встречу Владимиру Александровичу из-за жертв репрессий. Оказалось, что 19 мая, который поколение 55+ помнят как День пионерии, в Украине оказался днем памяти жертв политических репрессий. Поэтому представители «Блока Петра Порошенко» и депутаты «Народного фронта» высказались против этой даты, дескать, празднествами в этот день избранный президент осквернит память погибших.

На первый взгляд, нардепы просто чтут людей, уничтоженных советским режимом, но на деле все куда прозаичнее. Оказалось, все это имеет юридическую подоплеку, ведь если комика успеют наделить полномочиями до конца месяца, он сможет распустить такой недружественный по отношению к нему парламент. Не исключено, что Рада, все еще верная Порошенко, всеми силами пытается затянуть инаугурацию Зеленского, чтобы окончательно связать ему руки. Если с момента вступления в должность президента до выборов в ВРУ останется меньше полугода, он не сможет «отформатировать» парламент. Его полномочия срежут до минимума, и комик превратится в «кукольного» главу государства. Поэтому очевидно, что инаугурацию шоумена могут перенести.

Не исключено, что против комика не только четыре миллиона, проголосовавших за Порошенко, но и мертвые жертвы репрессии. И в самом деле, артист немало поездил по «агрессивной» России и даже создал при сотрудничестве с россиянами легендарных «Сватов». Жертвы репрессий этого простить не смогли.

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Автор - Ева Луганская
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