Суд Кувейта оценил свободу россиянки Лазаревой в 65 млн. долларов

Гражданку РФ осудили на 10 лет за растрату госсредств.

Гражданка России Мария Лазарева осуждена властями Кувейта на десять лет тюремного заключения за растрату госсредств. Ее супруг, Саид Дашти, также осужден на такой же срок. Однако суд может отпустить россиянку и ее свободу он оценил в 20 миллионов кувейтских динаров, что в пересчете на американскую валюту составило более 65 миллионов долларов. Также свободу может получить и ее плененный супруг – сумма аналогичная. За двоих узников нужно заплатить 131,5 миллионов в долларовом эквиваленте.

Сообщается, что Марию Лазареву взяли под стражу еще два года назад. Власти Кувейта завели на нее два уголовных дела. Первое касалось неисполненного контракта по созданию портового хаба, а второе дело против гражданки РФ касается растраты денег портового фонта The Port Fund. По первому делу Лазаревой вынесли вердикт «виновна» и дали 10 лет тюрьмы.

Однако защита подала апелляцию и теперь Лазаревой нужно выплатить 65,7 млн. долларов, чтобы выйти на свободу под залог.

Сообщается, что МИД РФ держит ситуацию с заключенной россиянкой под особым контролем, а от президента Путина поступила просьба рассматривать это дело с особым вниманием и в соответствии с нормами международного права.