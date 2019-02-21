Свой среди чужих: Путин с помощью Медведчука может манипулировать Зеленским

Функции Медведчука останутся те же – быть каналом неофициальной связи между Москвой и Киевом.

В своё время, Владимир Путин практически породнился с семьёй Виктора Медведчука, согласившись стать крёстным отцом дочери украинского политика. За последующие 20 лет их отношения только укреплялись и Виктор Владимирович, по сути, стал неофициальным советником российского президента в делах Украины.

Во время последней президентской кампании Кремль рассчитывал на победу Петра Порошенко. Это вполне объяснимо – резкая смена курса может нарушить прежние договорённости – как экономические, так и политические, включая переговорный процесс по Донбассу.

Политолог Станислав Белковский, хорошо разбирающийся в хитросплетениях российско-украинских взаимоотношений, уверяет, что Медведчук постоянно успокаивал Путина непременным переизбранием Порошенко на второй срок. Когда победа Зеленского стала очевидной, в Кремле были страшно разочарованы, если не сказать больше.

Вероятно, после этого, считает Белковский, Москва решила выместить своё раздражение двумя хлёсткими пощёчинами Киеву в виде прекращения поставок нефти и упрощённого получения российского гражданства для жителей ЛДНР. Говорят, это далеко не первый промах в стратегических прогнозах, допущенный Медведчуком.

Тем не менее, он остаётся самой ценной фигурой, как свой среди чужих, в украинском политикуме для Владимира Владимировича. Может быть, чтобы загладить свою оплошность, он не стал дожидаться официального вступления Зеленского в должность и стал давать советы, как выстроить отношения с Россией.

Очевидно, что, имея такого ферзя на украинской шахматной доске, Путин с его помощью может манипулировать новым президентом Незалежной. Всё, что не удаётся сказать из-за известных дипломатических ограничений, президент РФ попытается ретранслировать через своего кума. Другое дело, что у Зеленского найдутся ещё множество советников с прямо противоположными предложениями.