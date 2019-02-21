Свой среди чужих: Путин с помощью Медведчука может манипулировать Зеленским

Сегодня, 15:35 \\ Политика

Функции Медведчука останутся те же – быть каналом неофициальной связи между Москвой и Киевом.

В своё время, Владимир Путин практически породнился с семьёй Виктора Медведчука, согласившись стать крёстным отцом дочери украинского политика. За последующие 20 лет их отношения только укреплялись и Виктор Владимирович, по сути, стал неофициальным советником российского президента в делах Украины.

Во время последней президентской кампании Кремль рассчитывал на победу Петра Порошенко. Это вполне объяснимо – резкая смена курса может нарушить прежние договорённости – как экономические, так и политические, включая переговорный процесс по Донбассу.

Политолог Станислав Белковский, хорошо разбирающийся в хитросплетениях российско-украинских взаимоотношений, уверяет, что Медведчук постоянно успокаивал Путина непременным переизбранием Порошенко на второй срок. Когда победа Зеленского стала очевидной, в Кремле были страшно разочарованы, если не сказать больше.

Вероятно, после этого, считает Белковский, Москва решила выместить своё раздражение двумя хлёсткими пощёчинами Киеву в виде прекращения поставок нефти и упрощённого получения российского гражданства для жителей ЛДНР. Говорят, это далеко не первый промах в стратегических прогнозах, допущенный Медведчуком.

Тем не менее, он остаётся самой ценной фигурой, как свой среди чужих, в украинском политикуме для Владимира Владимировича. Может быть, чтобы загладить свою оплошность, он не стал дожидаться официального вступления Зеленского в должность и стал давать советы, как выстроить отношения с Россией.

Очевидно, что, имея такого ферзя на украинской шахматной доске, Путин с его помощью может манипулировать новым президентом Незалежной. Всё, что не удаётся сказать из-за известных дипломатических ограничений, президент РФ попытается ретранслировать через своего кума. Другое дело, что у Зеленского найдутся ещё множество советников с прямо противоположными предложениями.  

Поделиться новостью:
Автор - Мария Ремарк
Главное за неделю

Удар исподтишка: Стрелков предсказывает военное нападение Зеленского на Россию

 Бывший министр обороны ДНР советует россиянам не расслабляться с новым президентом...

Самолёты США превратятся в мусор: В Китае объяснили, как Россия «даст жару» Штатам в любом локальном конфликте

Российский истребитель пятого поколения Су-57, благодаря установленному на борту...

Лишний вес вправил мозги: Располневшая Надежда Савченко готовится защищать Донбасс

Надежда Савченко, посетив Донбасс, смогла лично убедиться в том, что за мир в ДНР и ЛНР...

Боевики атаковали российскую авиабазу в Сирии

На авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия, было совершено нападение, которое...

Плата за сортир: Новый налог заставляет россиян продавать дачи

Если у владельца дачи не окажется документов на землю, она будет признана ничейной, а все...

Чешского отельера оправдали за откровенный национализм

Чешский отельер, запретивший проживать в своем отеле русским без письменного признания...

Умер Питер Мейхью – исполнитель роли Чубакки в «Звездных воинах»

 30 апреля умер американский актер Питер Мейхью. Он стал известен благодаря роли Чубакки...

Лишний вес вправил мозги: Располневшая Надежда Савченко готовится защищать Донбасс

Надежда Савченко, посетив Донбасс, смогла лично убедиться в том, что за мир в ДНР и ЛНР...

АК-12 унизил американскую новинку HK-416

Спустя долгое время простоя и тяжелые для России 90-ые, настал момент принятия на...

Путин не простит: Доллар по 94 руб к концу года может отправить Медведева на пенсию

Забавная рифма «Без премьера у руля - экономику с нуля» характеризует ситуацию как нельзя...

Угроза или предупреждение? В правительство Зеленского могут внедрить шпиона

Именно он будет следить за тем, чтобы избранный президент не шел «на уступки» России.

Президент Украины сохранил добрососедские отношения с мусульманами: Зеленский вновь принес извинения Кадырову

 Новый президент Украины вновь извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В этот...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ