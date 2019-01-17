«Культура, вера, язык»: Украинский политик рассказал, что объединяет народы России и Украины

Сегодня, 11:42 \\ Политика

Политик заявил, что государства объединяет совместная история, которая берет свое начало в Киевской Руси.

В эфире украинского канала Нестор Шуфрич позволил себе не согласиться с Владимиром Зеленским в том, что Россию и Украину после присоединения Крыма больше ничего не связывает, кроме государственной границы.

«Культура, вера, язык – это то, что сегодня объединяет наши народы», - высказался Шуфрич.

Депутат Верховной Рады подчеркнул, невозможно изменить тот факт, что Юрий Долгорукий, которого принято считать основателем Москвы, похоронен в столице Украины. А также, привел данные исследования, в котором говорится, что 71% населения украинского государства продолжает считать россиян дружественным народом.

Напомним, что Шуфрич окончил исторический факультет Ужгородского национального университета и является депутатом оппозиционной платформы. В своем Facebook он неоднократно высказывался по поводу растущего уровня коррупции в стране и голосовал против принятия в Украине «языкового закона».

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Автор - Екатерина Золотарёва
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