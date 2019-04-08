Урезали в правах: Россия может выйти из конвенции по правам человека – постпред при Совете Европы

Сегодня, 11:38 \\ Политика

Москва не исключает возможности выхода из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), заявил в воскресенье, 5 мая, постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский.

Последние действия Запада и, в частности, отдельных стран Европы в отношении России вынуждают Москву пересмотреть своё отношение к членству в ряде международных организаций, а также ратификации некоторых правовых актов. Антироссийская истерия в ЕС достигла беспрецедентного уровня с момента окончания холодной войны, а потому руководству РФ приходится принимать соответствующие меры. Очередной шаг в этом направлении может быть сделан в Совете Европы. Постпред России при данной организации Иван Солтановский подтвердил сегодня, что Москва может выйти из состава СЕ, а также Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

Дипломат объяснил, что делегацию РФ урезали в правах. В частности, под сомнением возможность Москвы беспрепятственно и на равных условиях участвовать в выборах генерального секретаря Совета Европы. Процедура должна состояться в июне. В случае, если прийти к компромиссу в этих и других вопросах России и СЕ не удастся, то РФ может поставить на повестку дня отказ от исполнения конвенции. При этом Солтановский подчеркнул, что окончательное решение пока не принято и руководство страны рассматривает эту вероятность из учёта возможных последствий для России на внешнеполитической арене.

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Автор - Артемий Вишневецкий
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