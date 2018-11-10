Порошенко не защитит: «Бессмертный» Бабченко сбежал в Норвегию после победы Зеленского

Сегодня, 08:54 \\ Политика

Опасаясь преследования новых властей Украины, Аркадий Бабченко в очередной раз меняет страну проживания.

Неизвестно, по каким причинам журналист в своё время возомнил, что в России ему что-либо угрожает и эмиграция на Украину для него спасительный выход. В Киеве Аркадий отметился русофобскими публикациями, в основном в соцсетях, редкими комментариями на ТВ и грозными посулами въехать в Москву на американском танке. Нашумевшая история с его «убийством» и чудесным «воскрешением» показала, что он изо всех сил старался прийтись ко двору украинскому режиму, не брезгуя участием в сомнительных постановочных акциях СБУ.

Во время президентских выборов Бабченко ожидаемо сделал ставку на Порошенко, уверяя, что стране нужен правитель, который повысит налоги и тарифы, согласно требований МВФ, и будет вести войну против РФ. После победы Зеленского, беглый журналист опять решил, что против него возможны преследования и смещённый Порошенко его больше не защитит. Стало известно, что «бессмертный» Бабченко в очередной раз сменил прописку и сбежал в Норвегию, в надежде получить там политическое убежище.

Впрочем, вполне вероятно, к перемене места жительства его вынудили материальные проблемы, которые он постоянно испытывал во время проживания в Киеве. Судя по всему, Аркадий жил на редкие заработки и скудные добровольные пожертвования его читателей. Может быть, в Норвегии беглый журналист сможет попасть под действие программы помощи беженцам, предполагающая убежище и содержание для эмигрантов.

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Автор - Мария Ремарк
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