Удалили русофоба. Премьер-министр Британии спасла мир от третьей мировой войны
Выяснились новые причины увольнения главы Минобороны Британии. Уильямсон покинул кресло из-за провокаций России к войне, через агрессивное давление на ее союзников, считают политические эксперты с ссылкой на Sunday Times.
Премьер-министр Британии Тереза Мэй уволила министра Обороны с официальной формулировкой: в связи с утратой доверия. Как сообщает ТАСС, Уильямсон пытался направить военные корабли к границам Китаю и Африке под предлогом невменяемости Мэй «из-за сахарного диабета».
Распустив слух о болезни главы государства, министр взял на себя роль главнокомандующего и пытался направить военные корабли в Южно-Китайское море, а после к берегам Зимбабве, Нигерии, Кении и Египта.
Гэвин Уильямсон известен российским политикам как ярый русофоб, который пользовался любой возможностью, чтобы обвинить русские спецслужбы в политических вмешательствах.
Британское правительство уверено, что экс-глава Минобороны пытался развязать военные конфликты с рядом восточных и арабских стран, однако эта теория стала л.ишь предисловием.
Международные эксперты уверены в том, что «выпады» Уильямсона в сторону России, не более чем провокация. В этот раз ситуация получилась схожей.
Некоторые страны из списка Гэвина являются торговыми и экономическими союзниками России, а зная о его русофобии, предполагается, что это был очередной «выпад» и провокация.
Неизвестно, как бы отреагировал Кремль, если бы у британского министра все получилось. Эксперты не исключают, что Тереза Мэй спасла мир от новой кровопролитной войны, которая смогла бы стать третьей и заключительной мировой войной.
Российский дипломат Александр Пушков назвал Гэвина сумасшедшим и больным человеком, план которого с треском провалился.
Также российские чиновники полагают, что смена английской администрации может положительно повлиять на улучшения российско-английских отношений, которые были серьезно подпорчены.