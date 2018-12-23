Удалили русофоба. Премьер-министр Британии спасла мир от третьей мировой войны

Сегодня, 07:19 \\ Политика

Выяснились новые причины увольнения главы Минобороны Британии. Уильямсон покинул кресло из-за провокаций России к войне, через агрессивное давление на ее союзников, считают политические эксперты с ссылкой на Sunday Times.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй уволила министра Обороны с официальной формулировкой: в связи с утратой доверия. Как сообщает ТАСС, Уильямсон пытался направить военные корабли к границам Китаю и Африке под предлогом невменяемости Мэй «из-за сахарного диабета».

Распустив слух о болезни главы государства, министр взял на себя роль главнокомандующего и пытался направить военные корабли в Южно-Китайское море, а после к берегам Зимбабве, Нигерии, Кении и Египта.

Гэвин Уильямсон известен российским политикам как ярый русофоб, который пользовался любой возможностью, чтобы обвинить русские спецслужбы в политических вмешательствах.

Британское правительство уверено, что экс-глава Минобороны пытался развязать военные конфликты с рядом восточных и арабских стран, однако эта теория стала л.ишь предисловием.

Международные эксперты уверены в том, что «выпады» Уильямсона в сторону России, не более чем провокация. В этот раз ситуация получилась схожей.

Некоторые страны из списка Гэвина являются торговыми и экономическими союзниками России, а зная о его русофобии, предполагается, что это был очередной «выпад» и провокация.

Неизвестно, как бы отреагировал Кремль, если бы у британского министра все получилось. Эксперты не исключают, что Тереза Мэй спасла мир от новой кровопролитной войны, которая смогла бы стать третьей и заключительной мировой войной.

Российский дипломат Александр Пушков назвал Гэвина сумасшедшим и больным человеком, план которого с треском провалился.

«Тем лучше, одним русофобом меньше», - пишут пользователи Рунета.

Также российские чиновники полагают, что смена английской администрации может положительно повлиять на улучшения российско-английских отношений, которые были серьезно подпорчены.

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Автор - Оксана Аганесян
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