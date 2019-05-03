Опасаются майдана: Стала известна возможная причина отмены «Бессмертного полка» в Казахстане

Власти города Актобе заявили, что отменили шествие из-за найденных в мусорках портреты героев ВОВ, позже добавили, что «Бессмертный полк» провоцирует дорожные заторы. Однако вскоре выяснилось, что поводом к решению администрации могли стать политические провокации.

Приближается большой для стран бывшего СССР и Европы праздник - День Победы над нацистской Германией. Традиционно 9 Мая во многих городах России и мира проводится акция «Бессмертный полк». До последнего времени вопрос проведения шествия не считался проблемным и в Казахстане, однако в этом году здесь многое изменилось. В частности, неожиданностью для многих стала отмена «Бессмертного полка» на 9 Мая в Актобе.

Сперва власти заявили, что причиной подобного решения стали массовые жалобы жителей города на портреты героев ВОВ, которые якобы выбрасывали в мусорки участники прошлогоднего шествия. На сайте администрации Актобе позже добавили, что из-за «Бессмертного полка» образуются заторы, что создаёт неудобства для горожан. Однако спустя время стала известна ещё одна возможная причина отмены «Бессмертного полка» в Казахстане.

20 ветеранских организаций страны в один голос заявили о подготовке провокаций на шествиях к 9 Мая. Местная пресса, со ссылкой на общественников, пишет, что неизвестные люди призывают граждан под предлогом участия в «Бессмертном полку» выходить на улицы с политическими лозунгами.

С момента ухода Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана по всей стране периодически проходят акции протеста оппозиции. Участники протестуют против курса властей и, в частности, развития культа личности экс-главы государства. Вполне вероятно, что в Актобе и других городах Казахстана в преддверии 9 Мая опасаются вовсе не оскорбления памяти героев ВОВ и дорожных заторов, а майдана, как в своё время было на Украине.

Очевидно, в период массового празднования Дня Победы отдельные граждане могут совершить провокации и придать реакции на них властей политический подтекст. Вероятно именно этого не хотят власти, запрещая шествия по всей стране. Стоит отметить, что во многих городах Казахстана «Бессмертный полк» всё же пройдёт, несмотря на нестабильную обстановку.