Цена вопроса – Венесуэла: Трамп заявил о возможном возобновлении дружбы с Россией

Заявление было сделано после полуторачасовых переговоров Путина и Трампа накануне.

В пятницу, 3 мая, между главами США и России прошли длительные телефонные переговоры, которые были посвящены острым темам экономического взаимодействия, ситуаций в КНДР, Украине и Венесуэле. Пока российские пресс-службы ограничиваются клишированным комментариями, Дональд Трамп воссиял от радости.

Американский президент также отметил, что очень доволен беседой с российским коллегой, в ходе которой Трамп убедился – между Россией и США может быть возобновлена дружба. Об этом он заявил на странице в микроблоге.

Впрочем, цена вопроса дружбы осталась не озвученной. На фоне обострившейся ситуации в Южной Америке, договориться странам, возможно, удастся, разделив «территорию власти» в Венесуэле. К тому есть существенные предпосылки – открытое противостояние действующего главы государства, автократа, поддерживаемого Россией, Николаса Мадуро и оппозиционера, ставленника США Хуана Гуайдо.

Венесуэльские политики не скрывают свой протекторат и готовы вести страну по пути своих политических предпочтений. Поэтому вмешательство президентов США и России стало бы весьма целесообразным, чтобы не повторить страшный сценарий Кубы, когда мир завис в ожидании конца света.