Головой ударился? Полторак предложил свой метод прекращения выдачи паспортов РФ на Донбассе

Министр обороны Украины считает, что стоит надавить на Россию.

Степан Полторак, как и многие другие украинские политики славится своими невероятными высказавшими и преувеличениями. Накануне министр обороны Незалежной заявил о «новейших» разработках украинского ВПК, которые оказались российскими, а также многократный заявления о боеспособности «самой сильной армии» в Европе. Теперь же Полторак предложил свой метод прекращения выдачи паспортов РФ на Донбассе.

Глава оборонного ведомства Украины предложил «объединиться с международными партнерами и давить на Россию», а также построить сильную армию. Именно таким способом, по его мнению Украина заставит прекратить выдачу гражданства РФ жителям неподконтрольных территорий на Востоке страны. Пользователи сети иронизируют, что Полторак ударился головой, раз ему пришла такая идея. Идея же выглядит абсолютно бредовой и не даст каких бы ни было результатов. Ведь Владимир Путин, комментируя своё решение, подчеркнул, что на этих территориях Украина фактически лишила прав человека, ограничив или полностью запретив важные социальные обязательства перед своими гражданами.

Большинство жителей Донбасса стали заложниками ситуации, когда они не имеют возможности получать социальные выплаты, пенсии и свободу перемещения. В нынешней ситуации многие вынуждены покидать родные дома и уезжать заработки в Россию. Для упрощения трудоустройства и наделения правами человека этих граждан, как это принято во всем цивилизованном мире, и было принято решение о выдаче российского гражданства по упрощенной системе.

Очевидно, что украинские власти не волнует судьба собственных граждан, если вносятся такие предложения о их «защите» от мнимой агрессии. В то время как «агрессор» ежемесячно отправляет гуманитарные грузы и разрешил выдать гражданство всем желающим, дабы люди могли жить и передвигаться свободно.