Махнули «ядерной дубинкой»: КНДР напугали США пуском ракет после встречи с Путиным

Сегодня, 11:20 \\ Политика

В Сеуле уже созвано экстренное совещание совета по национальной безопасности.

Как гром среди ясного неба, прогремел пуск с Северокорейского города Вонсан ракет малой дальности. Пуск провели в сторону японского моря, и это событие уже не осталось без внимания мировой общественностью. В частности, США и Южная Корея уже анализируют происшествие, чтобы дать оценку действиям Ким Чен Ына.

В КНДР снова махнули «ядерной дубинкой» над головой у США и их партнеров в регионе. Пуски ракет малой дальности говорят о том, что Северокорейский лидер не собирается придерживаться планов США относительно разоружения. Всё это, по совпадению произошло после встречи с Владимиром Путиным во Владивостоке. КНДР напугали США пуском ракет после встречи с Путиным. Такой жест от лидера Северной Кореи может говорить о том, что он так выражает свою приверженность России и защищает её интересы в регионе.

Силы НАТО регулярно находятся на Корейском полуострове, а также на военных базах в Японии. Испытания ракет и ядерного оружия проводится с целью демонстрации силы и готовности защищаться. Единственными союзниками Пхеньяна неизменно остаются Россия и Китай, заручившись поддержкой которых - можно продолжать свою политику вместе с этим защищая интересы и своих протекторов.

Такой «младший брат» у России, может сыграть большую роль в геополитической обстановке. Япония не прекращает претендовать на часть Курильских островов, в чём, главным образом, заинтересованы США. При любых попытках провокации со стороны США или Японии - КНДР снова может занести над головой свою «ядерную дубинку», защищая интересы России.

Ранее лидеры Южной и Северной Кореи встречались и говорили о воссоединении стран и окончательному миру. Однако не все за океаном, вероятно, хотят этого мира.

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Автор - Андрей Вознесенский
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