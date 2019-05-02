Киев обещает вычислить украинцев, которые получили российский паспорт

Сегодня, 02:55 \\ Политика

Украинский политик и замминистра по вопросам «временно оккупированных» территорий Юрий Грымчак пообещал, что Киев вычислит всех украинцев, которые получили российский паспорт. Недавно президент России подписал указ, который дает право жителям ДНР и ЛНР получить гражданство РФ на основаниях упрощенного порядка.

 Юрий Грымчак сообщил, что Киев без особых проблем вычислит тех людей, кто получит паспорт РФ. Политик объяснял, что по российским законам лица, которые имеют двойное гражданство, обязаны информировать об этом в соответствующие органы власти. Эту информацию политик озвучил в эфире телепрограммы канала ZIK.

Ранее Грымчак выступал с предложениями по данной теме. Он предлагал официальному Киеву лишать гражданства Украины тех лиц, кто получил российский паспорт.

Напомним, что 24 апреля был подписан указ лично Владимиром Путиным, согласно которому жители ДНР и ЛНР имеют право получить гражданство РФ, пользуясь правилами упрощенного порядка. При этом отмечалось, что Россия не стремится вмешиваться во внутренние дела Украины. Данный указ носит лишь гуманитарный характер, так как мирные жители самопровозглашенных республик ограничены в правах.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Титова
Главное за неделю

Опухла от голода: У голодавшей Надежды Савченко заподозрили ожирение

Буквально две недели назад, прекратив очередную голодовку, из украинской тюрьмы на...

Удар исподтишка: Стрелков предсказывает военное нападение Зеленского на Россию

 Бывший министр обороны ДНР советует россиянам не расслабляться с новым президентом...

Лишний вес вправил мозги: Располневшая Надежда Савченко готовится защищать Донбасс

Надежда Савченко, посетив Донбасс, смогла лично убедиться в том, что за мир в ДНР и ЛНР...

Боевики атаковали российскую авиабазу в Сирии

На авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия, было совершено нападение, которое...

Самолёты США превратятся в мусор: В Китае объяснили, как Россия «даст жару» Штатам в любом локальном конфликте

Российский истребитель пятого поколения Су-57, благодаря установленному на борту...

Чешского отельера оправдали за откровенный национализм

Чешский отельер, запретивший проживать в своем отеле русским без письменного признания...

Умер Питер Мейхью – исполнитель роли Чубакки в «Звездных воинах»

 30 апреля умер американский актер Питер Мейхью. Он стал известен благодаря роли Чубакки...

Одним партнером меньше? Немецкая власть планирует Международный трибунал для Порошенко

Противоречивые мнения немецких чиновников относительно Донбасса могут привести Украину к...

АК-12 унизил американскую новинку HK-416

Спустя долгое время простоя и тяжелые для России 90-ые, настал момент принятия на...

«Мне их не жаль»: Украинский министр назвал «мразями» жителей Донбасса

Андрей Рева выразил свое отношение к проживающим на территории ЛНР И ДНР гражданам...

Угроза или предупреждение? В правительство Зеленского могут внедрить шпиона

Именно он будет следить за тем, чтобы избранный президент не шел «на уступки» России.

Президент Украины сохранил добрососедские отношения с мусульманами: Зеленский вновь принес извинения Кадырову

 Новый президент Украины вновь извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В этот...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ