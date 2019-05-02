Киев обещает вычислить украинцев, которые получили российский паспорт

Украинский политик и замминистра по вопросам «временно оккупированных» территорий Юрий Грымчак пообещал, что Киев вычислит всех украинцев, которые получили российский паспорт. Недавно президент России подписал указ, который дает право жителям ДНР и ЛНР получить гражданство РФ на основаниях упрощенного порядка.

Юрий Грымчак сообщил, что Киев без особых проблем вычислит тех людей, кто получит паспорт РФ. Политик объяснял, что по российским законам лица, которые имеют двойное гражданство, обязаны информировать об этом в соответствующие органы власти. Эту информацию политик озвучил в эфире телепрограммы канала ZIK.

Ранее Грымчак выступал с предложениями по данной теме. Он предлагал официальному Киеву лишать гражданства Украины тех лиц, кто получил российский паспорт.

Напомним, что 24 апреля был подписан указ лично Владимиром Путиным, согласно которому жители ДНР и ЛНР имеют право получить гражданство РФ, пользуясь правилами упрощенного порядка. При этом отмечалось, что Россия не стремится вмешиваться во внутренние дела Украины. Данный указ носит лишь гуманитарный характер, так как мирные жители самопровозглашенных республик ограничены в правах.