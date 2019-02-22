Ближе к народу: Путин поручил Медведеву освещать работу власти в Интернете

Добрая инициатива президента может разбиться о грязь, которой ведущих политиков ежедневно поливают граждане в Сети.

Правительству вот-вот предстоит отчитаться перед Владимиром Путиным о том, насколько успешно реализуется национальный проект «Жилье и городская среда». Пресс-служба опубликовала на сайте Кремля указания главы государства премьер-министру Дмитрию Медведеву и ряду других уполномоченных представителей власти. Так, поручается привлечь молодежь к проектам по архитектуре и строительству, создать фестивали и форумы для молодых деятелей искусства. Также, по одному из поручений будет развиваться парк городского пассажирского транспорта. Еще Путин указал на необходимость изменения законодательства так, чтобы в жилых домах больше не размещались торговые точки, мешающие жителям.

Примечательно, что президент поручил Медведеву освещать работу власти по нацпроектам в Интернете. Вероятно, президент хочет подвинуть своих подопечных ближе к народу. Такой опыт стал бы новинкой для многих политических деятелей РФ, ведь на сегодняшний день завсегдатаями Twitter и Facebook выступает ограниченный круг лиц. Из самых видных – это Дмитрий Медведев, Владимир Жириновский и Дмитрий Песков.

Согласно поручению Владимира Путина, правительство обязуется демонстрировать СМИ ход выполнения нацпроектов. Также чиновники должны будут наладить обратную связь с народом и отслеживать их мнение относительно тех или иных изменений. Однако здесь есть большая трудность: в соцсетях российских чиновников не жалуют. Хорошим примером является Twitter Дмитрия Медведева. Под каждым постом премьера разворачивается настоящая травля. Не сильно отличается ситуация и на страницах других чиновников. В связи с этим, доброе, на первый взгляд, поручение Путина может обернуться для его подопечных еще большей волной негатива в сети. Россияне могут не захотеть обсуждать изменения в стране в таком формате.

Возможно, ненавистный россиянами закон о наказании за оскорбление власти как раз и направлен на то, чтобы в будущем полностью свести на нет травлю в Интернете. Пока что на страницах политиков все тихо, однако вскоре любого из хейтеров могут наказать материально за чрезмерное проявление эмоций.