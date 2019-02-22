Ближе к народу: Путин поручил Медведеву освещать работу власти в Интернете

Сегодня, 17:07 \\ Политика

Добрая инициатива президента может разбиться о грязь, которой ведущих политиков ежедневно поливают граждане в Сети.

Правительству вот-вот предстоит отчитаться перед Владимиром Путиным о том, насколько успешно реализуется национальный проект «Жилье и городская среда». Пресс-служба опубликовала на сайте Кремля указания главы государства премьер-министру Дмитрию Медведеву и ряду других уполномоченных представителей власти. Так, поручается привлечь молодежь к проектам по архитектуре и строительству, создать фестивали и форумы для молодых деятелей искусства. Также, по одному из поручений будет развиваться парк городского пассажирского транспорта. Еще Путин указал на необходимость изменения законодательства так, чтобы в жилых домах больше не размещались торговые точки, мешающие жителям.

Примечательно, что президент поручил Медведеву освещать работу власти по нацпроектам в Интернете. Вероятно, президент хочет подвинуть своих подопечных ближе к народу. Такой опыт стал бы новинкой для многих политических деятелей РФ, ведь на сегодняшний день завсегдатаями Twitter и Facebook выступает ограниченный круг лиц. Из самых видных – это Дмитрий Медведев, Владимир Жириновский и Дмитрий Песков.

Согласно поручению Владимира Путина, правительство обязуется демонстрировать СМИ ход выполнения нацпроектов. Также чиновники должны будут наладить обратную связь с народом и отслеживать их мнение относительно тех или иных изменений. Однако здесь есть большая трудность: в соцсетях российских чиновников не жалуют. Хорошим примером является Twitter Дмитрия Медведева. Под каждым постом премьера разворачивается настоящая травля. Не сильно отличается ситуация и на страницах других чиновников. В связи с этим, доброе, на первый взгляд, поручение Путина может обернуться для его подопечных еще большей волной негатива в сети. Россияне могут не захотеть обсуждать изменения в стране в таком формате.

Возможно, ненавистный россиянами закон о наказании за оскорбление власти как раз и направлен на то, чтобы в будущем полностью свести на нет травлю в Интернете. Пока что на страницах политиков все тихо, однако вскоре любого из хейтеров могут наказать материально за чрезмерное проявление эмоций.

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

Опухла от голода: У голодавшей Надежды Савченко заподозрили ожирение

Буквально две недели назад, прекратив очередную голодовку, из украинской тюрьмы на...

Удар исподтишка: Стрелков предсказывает военное нападение Зеленского на Россию

 Бывший министр обороны ДНР советует россиянам не расслабляться с новым президентом...

Отфотошопленный президент: Избыточный вес временного главы Казахстана пытаются скрыть через Photoshop

 Казахстан пытается выставить врио президента страны, как молодого и энергичного,...

Феминизм головного мозга: Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании

 Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, находящаяся под угрозой отставки, решила...

Самолёты США превратятся в мусор: В Китае объяснили, как Россия «даст жару» Штатам в любом локальном конфликте

Российский истребитель пятого поколения Су-57, благодаря установленному на борту...

Чешского отельера оправдали за откровенный национализм

Чешский отельер, запретивший проживать в своем отеле русским без письменного признания...

Переговоры с автором российской военной доктрины: Герасимов провел телефонный разговор с верховным главкомом НАТО

 По инициативе НАТО сегодня состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба...

Одним партнером меньше? Немецкая власть планирует Международный трибунал для Порошенко

Противоречивые мнения немецких чиновников относительно Донбасса могут привести Украину к...

АК-12 унизил американскую новинку HK-416

Спустя долгое время простоя и тяжелые для России 90-ые, настал момент принятия на...

Крым - России, Донбасс - Украине: В США знают, как предотвратить военный союз РФ и Китая

Вашингтон понимает, что время ультиматумов и угроз прошло.

«Мне их не жаль»: Украинский министр назвал «мразями» жителей Донбасса

Андрей Рева выразил свое отношение к проживающим на территории ЛНР И ДНР гражданам...

Угроза или предупреждение? В правительство Зеленского могут внедрить шпиона

Именно он будет следить за тем, чтобы избранный президент не шел «на уступки» России.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ