Это решение может быть связано с добровольной паспортизацией украинцев.

Депутаты нескольких фракций Верховной Рады Украины внесли очередной скандальный законопроект, который предусматривает призыв резервистов в армию в «особый период» или по приказу президента в обход мобилизации. Этим особым периодом называют любое беспокойство, которое парламентарии сочтут опасным для общества. Срок «периода» не должен превышать 18 месяцев.

Впрочем, инициативу категорически не поддержали обычные украинцы. Многие сетуют на бедность и усталость от 5-летнего военного конфликта на Донбассе. Они предлагают политикам самостоятельно отправиться воевать и перестать принуждать к этому простой народ, тогда как у депутатов, очевидно, созрела другая идея.

Странным кажется стечение обстоятельств – законопроект о призыве резервистов для войны на Донбассе и подписание Владимиром Путиным закона об упрощённом получении гражданства РФ украинцами. Создаётся впечатление, что политики не хотят отпускать молодое, здоровое мужское население на заработки в Россию, куда те приезжают, даже разочаровавшись в карьере военных.

Напомним, что получение российского гражданства обеспечивает украинцам равные с россиянами условия трудоустройства и возможность сохранить украинское гражданство. Этими лазейками сегодня пользуются жители самопровозглашённых ЛДНР.

Спрос на российский паспорт ожидается и в остальной части Украины. Сегодня к этому ведёт политика Владимира Зеленского, которому вставила палки в колёса предположительно ЦИК, чем лишила возможности внести ряд необходимых для Украины законопроектов. Пока рейтинг оппозиционера Зеленского остаётся высоким, но матёрые политики предложением призывать в армию резервистов уже готовят почву для всеобщей ненависти народа к вчерашнему любимцу публики.