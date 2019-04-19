По заветам ВВП: Зеленский обречёт Коломойского на разорение и скитания, как Путин - Березовского – Сеть

Дороги в политику Путина и Зеленского во многом схожи.

После победы своего, как полагают, протеже на президентских выборах, всё явственнее звучит голос Коломойского. После нескольких лет вынужденного относительного безмолвия, Игорь Валерьевич постепенно выходит на авансцену украинской политики, но пока в образе расслабленного любителя. Олигарх скромно себя позиционирует как рядового представителя фан-клуба Зеленского, но это вряд ли кого вводит в заблуждение. Зеленский также не спешит откровенничать, выставляя себя полностью независимой фигурой.

Возможно, Коломойский в будущем захочет большего участия в принятии государственных решений, но уже не в «теневом» варианте, а на официально-должностном уровне. Такой вариант развития событий реален, если вспомнить, что деньги и власть в современных условиях, не только украинских, неразрывны и, даже, естественны.

В очень похожем ключе развивались отношения Владимира Путина и Бориса Березовского. Всем хорошо известно, что именно Борис Абрамович посоветовал малоизвестного чиновника из Петербурга на должность директора ФСБ, а в последствии на роль преемника Ельцина. Весь мир терялся в догадках: «Who is Mr. Putin?» и ответ не заставил себя ждать.

Вскоре новый президент РФ набрался опыта и, получив большую власть, стал увереннее и самостоятельнее. Необходимость в теневом регенте, который, к тому же, постоянно вмешивается в государственные дела ради собственной наживы, отпала. Отвергнутому и лишённому влияния Березовскому указали на выход, поначалу – из Кремля, затем и из страны. В изгнании обедневший бывший олигарх затосковал, просился на Родину, но окончил свой путь в английском особняке.

Печальная участь Бориса Абрамовича должна стать хорошим уроком для Игоря Валерьевича – если его протеже будет действовать по заветам ВВП, то дело может закончиться плохо для Коломойского. Окрепший Зеленский, в стремлении быть независимым, заручится поддержкой других, не менее сильных фигур в украинской власти. Этот нежелательный для Коломойского союз, обречёт его на разорение и скитание по миру, как некогда Березовского. Возможно, история зловещего Франкенштейна может получить новое современное звучание, но уже в реалиях Украины.