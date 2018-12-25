Украина обойдется: Меркель не хочет платить Киеву за российский газ

Сегодня, 14:37 \\ Политика

Евросоюз пытается усидеть на двух стульях - и только в ФРГ решили поступать более решительно.

Украина с самого начала разразившегося в стране кризиса находится на постоянном попечении со стороны Евросоюза. Дошло это до того, что многим государствам уже попросту надоел подобный порядок вещей и они начинают задумываться о собственной выгоде подобного сотрудничества. По всей видимости, в ФРГ поняли, что дальнейшее подыгрывание Киеву и тамошним лидерам ни к чему хорошему не приведет, а потому решили, что, как минимум, в вопросах, связанных с энергетикой, пора перестать переплачивать за российский газ, поставляемый в страну.
Как известно, большинство западных политиков настаивают на том, что России следует осуществлять транзит через Украину, однако в Германии понимают, что выгоды для них в этом нет никакой, если в качестве альтернативы использовать возможности «Северного потока – 2».
Вероятно, возглавляющая страну Ангела Меркель подумала, что Украина обойдется, потому как за годы до этого получила не только от ФРГ, но и от Евросоюза вполне достаточно. Понятно это стало после заявления канцлера, что в энергетическую зависимость от России управляемая ей страна не попадет, даже получив все преимущества «Северного Потока – 2». Получая российский газ, страна попросту не хочет платить Киеву дополнительные деньги за транзит и логика тут вполне ясна.

Государства Евросоюза с каждым годом все более понимают, что их бесконечное спонсирование и покрывательство Украины в результате играет только против них, а потому постепенно начинают протестовать против этого. Данная ситуация все больше напоминает пороховую бочку, однако, кто подожжет фитиль – пока открытый вопрос.

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Автор - Виталий Малина
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