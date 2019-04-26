Спасти Донбасс от геноцида: Россия «разжевала» ОБСЕ причины упрощенной выдачи паспортов

Лишив своих граждан каких-либо прав, Киев спровоцировал повышенный спрос на получение подданства РФ.

В четверг 2 мая 2019 года в Вене прошла встреча представителей ОБСЕ и Российской Федерации. Главными вопросами на повестке дня были напряженная ситуация в Донбассе и указ российского президента о паспортизации граждан Луганской и Донецкой Республик. Российская делегация очень доступно «разжевала» ОБСЕ причины упрощенной выдачи паспортов.

Заместитель постпреда Дмитрий Балакин заявил, что руководство страны приняло такое решение руководствуясь побуждениями совести и гуманитарными соображениями. Он напомнил европейским министрам, что украинское правительство исключило часть своих граждан из социальной сферы жизни, ограничив пенсионные выплаты и возможность пользоваться своими правами. Транспортная и торговая блокада привели жителей Восточной Украины в ряд гуманитарной катастрофы.

По сути, Россия решила спасти Донбасс от геноцида, отметив, что принятие гражданства РФ не является принудительным процессом. Паспорт будет выдаваться всем желающим с сохранением имеющегося гражданства.

Указ об упрощенном получении российского гражданства жителями Донбасса был подписан Владимиром Путиным 24 апреля 2019 года. В соответствии с данным постановлением гражданство могут получить определенные категории граждан, проживающих на территории Луганской и Донецкой Народных Республик в течение трех календарных месяцев.