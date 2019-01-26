Ловушка для Путина: США хотят разорить РФ, втянув в конфликт в Венесуэле

Сегодня, 12:40 \\ Политика

Соединненные Штаты Америки по своему опыту прекрасно знают, насколько затратны боевые действия на другом конце земного шара.

Настойчивые угрозы представителей Госдепа о вероятности военного вмешательства во внутренний конфликт в Венесуэле, могут преследовать далеко идущую цель. Вполне вероятно, что американцы надеются на просчёты России в мерах по спасению близкого ей режима Мадуро и российское присутствие в стране не ограничится несколькими сотнями советников.

Более того, Белому дому будет на руку, если РФ как можно глубже ввяжется в гражданское противостояние в боливарианской республике и подвергнет непомерной нагрузке свою, и без того, ослабленную санкциями экономику. Тем самым, США, заманивая Россию в Венесуэлу, хотят разорить её, втянув в прямое или косвенное участие в боевых действиях.

Поставки вооружения, живой силы и техники сопряжены с большими трудностями и огромными финансовыми затратами. На кону стоят не только договорённости с действующим президентом Мадуро, не только нефтяные интересы, но и, что немаловажно, репутация России, как традиционной защитницы других стран от «мирового жандарма».

И всё же, расчёт на то, что Путин простодушно позволит поймать себя в ловушку, может не оправдаться. Всему миру хорошо известно об умении российского президента ждать нужной минуты для решительного шага. Белый дом прекрасно понимает, что надеяться на опрометчивость РФ будет несколько наивно, но постоянство, с которым он озвучивает свои угрозы настораживает.

Если Вашингтон действительно осуществит свои воинственные обещания, то Москва уже не сможет безучастно взирать на это и предпримет шаги в ответ. Если это будет не простая «глубокая озабоченность», то мир в очередной раз будет поставлен на грань глобальной войны.

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Автор - Мария Ремарк
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